Poleg poročanja ukrajinskih medijev je obisk Stoltenberga v Kijevu za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil tudi tiskovni predstavnik zavezništva. Program obiska iz varnostnih razlogov ostaja tajen, so dejali viri blizu Nata. To je sicer Stoltenbergov prvi obisk v Kijevu od začetka ruske invazije februarja lani.

Stoltenberg od začetka vojne velja za neutrudnega podpornika Ukrajine in se nenehno zavzema za nove dobave orožja ukrajinskim silam. Nedavno je na julijski vrh Nata v litovsko prestolnico Vilnius povabil tudi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Medtem sta se Danska in Nizozemska dogovorili o skupnem nakupu 14 tankov leopard za Ukrajino, so danes sporočili iz Koebenhavna. "Nizozemska in Danska danes sporočata, da nameravata skupaj kupiti, obnoviti in podariti 14 tankov leopard 2A4 Ukrajini," je v izjavi zapisalo dansko obrambno ministrstvo.

Dodalo je, da bodo z dobavo tankov začeli v začetku prihodnjega leta, po ocenah pa bodo stroški znašali 165 milijonov evrov in bodo "enakomerno razdeljeni" med obe državi.

Nizozemska obrambna ministrica Kajsa Ollongren je v ločeni izjavi sporočila, da sta "ukrajinska in evropska varnost neločljivo povezani", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nemčija in Velika Britanija sta prejšnji mesec Ukrajini dobavili 18 naprednih tankov leopard in 14 tankov challenger 2. Za dobavo bojnih tankov so pred tem v Kijevu dolgo prosili, vse dokler ni Nemčija konec januarja kot država proizvajalka sprejela odločitve, da bo Ukrajini dobavila dolgo želene leoparde in da to dovoljuje tudi drugim zaveznicam, ki te tanke imajo. Več držav je že napovedalo njihovo dobavo.