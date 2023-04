Robert Kennedy mlajši je sin nekdanjega demokratskega generalnega državnega tožilca in predsedniškega kandidata Roberta Kennedyja, ki so ga ubili v atentatu leta 1968, in nečak predsednika Johna F. Kennedyja, ki so ga ubili pet let prej.

Robert Kennedy mlajši, odvetnik, specializiran za okoljska vprašanja, je od leta 2005 znan po širjenju teorij zarote o cepivih, zlasti po povezovanju avtizma z eno od njihovih sestavin.

V množici na njegovem današnjem shodu je bilo več aktivistov, ki so nosili kape s slogani proti cepljenju.

Na shodu, ki je potekal v Bostonu v zvezni državi Massachusetts, kjer živi družina Kennedy, je obljubil, da bo "končal delitve", ki pestijo Združene države, in "Američanom končno povedal resnico".

Je pa eden redkih kandidatov, ki se je uradno podal v boj za nominacijo demokratov, ki je zamrznjen v pričakovanju odločitve predsednika Joeja Bidna. Pri svojih 80 letih je Biden zagotovil, da se "namerava" potegovati za drugi mandat, vendar svojega vstopa v kampanjo še ni uradno potrdil.