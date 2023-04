Popoldne bodo padavine postopno ponehale, proti večeru se bo od vzhoda začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, v Gornjesavski dolini okoli 10 stopinj Celzija. V petek bo spremenljivo s popoldanskimi plohami, možna bo tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo povečini sončno in še nekoliko topleje. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V nedeljo bo čez dan že nekaj več oblačnosti, popoldne bodo predvsem v severnih krajih manjše padavine. Ponekod bo zapihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka se severno od Alp pomika iznad Nemčije proti Franciji. Oslabljena vremenska motnja se zadržuje nad severno Italijo in Švico. K nam bo od vzhoda v nižjih zračnih plasteh dotekal nekoliko hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas deloma jasno, drugod bo oblačno z občasnimi padavinami, večinoma suho ob ob morju. Na območju Alp bo ponekod snežilo do višje ležečih dolin. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe, ki bodo pogostejše v alpskem svetu.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. Občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V petek bo vremenska obremenitev oslabela in postopoma ponehala.