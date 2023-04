Na drugi tekmi prvega kroga končnice vzhodne konference med Milwaukee Bucks in Miami Heat je priložnost za igro dobil tudi slovenski as Goran Dragić, ki je v treh minutah pod obročema dosegel dve točki.

Milwaukee Bucks so komaj opazili odsotnost prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa zaradi poškodbe.

Bucks so vodili od začetka prve četrtine, v drugi četrtini so ugnali Miami s 45:27 in povedli z neverjetnimi 81:55 ob polčasu.

Milwaukee je v tretji četrtini ohranil rezultat in prednost v eni fazi povečal na 36 točk, tako da zmaga sploh ni bila vprašljiva.

Brook Lopez je bil najboljši pri Milwaukeeju s 25 točkami, Jrue Holiday je dodal 24 točk, kar sedem igralcev Bucks pa je končalo z dvomestnim številom točk.

Pri Miamiju je bil prvi strelec Jimmy Butler s 25 točkami, Bam Adebayo pa je dodal 18 točk.

Pri zmagi Denver Nuggets nad Minnesota Timberwolves na drugi tekmi prvega kroga končnice zahodne konference pa ni sodeloval Koprčan Vlatko Čančar, ki tokrat ni dobil priložnosti za igro.

Jamal Murray je dosegel 40 točk, Michael Porter mlajši pa je 13 od svojih 16 točk dosegel v četrti četrtini.

Nikola Jokić je dodal 27 točk, devet podaj in devet skokov za Nuggets. Anthony Edwards je dosegel 41 točk za volkove.

Pri zmagi Memphis Grizzlies nad LA Lakers je odmevala besedna izmenjava med Dillonom Brooksom in zvezdnikom jezernikov LeBronom Jamesom.

"Vseeno mi je. Star je," je o 38-letnem Jamesu dejal Brooks, ki se je sporekel z Jamesom med tretjo četrtino: "Rad zbadam 'medvede'."

Xavier Tillman je dosegel 22 točk in zbral 18 skokov za grizlije, ki so vodili s kar 20 točkami prednosti v hudi bitki, v kateri je center Lakersov Anthony Davis utrpel majhno rano na desni veki. Grizliji so vodili s kar 16 točkami prednosti na poti do vodstva ob polčasu 59:44.

James je bil prvi med strelci z 28 točkami, Japonec Rui Hachimura pa jih je dodal 20 in postal prvi jezernik, ki je dosegel 20 točk s klopi v zaporednih tekmah končnice po Magicu Johnsonu leta 1996.