Manchester City je v Münchnu proti Bayernu branil prednost 3:0. Potem ko Bavarcem sprva ni steklo po željah in jim ni uspelo posebej ogroziti tekmečevih vrat, pa so v 17. minuti zapravili prvo veliko priložnost preko Leroya Saneja, ki je po hitrem protinapadu žogo poslal mimo vrat. Sane je poskusil tudi v 21. minuti s prostega strela, pozneje so domači neuspešno zahtevali tudi najstrožjo kazen, so jo pa v 35. minuti dobili dotlej ne posebej "vidni" Angleži.

Žoga je po strelu po komolcu oplazila Dayota Upamecanoja, Erling Haaland pa je malce zatem z bele pike žogo poslal čez gol. V 42. minuti je Kingsley Coman povzročil nekaj dela vratarju gostov Edersonu, vroče pred vrati slednjega je bilo tudi ob koncu polčasa, a je ostalo pri 0:0.

Bayern je tudi v uvodu drugega dela imel pričakovano več posesti, vendar posebej nevaren ni bil. V 55. minuti pa je na drugi strani pred Yanna Sommerja prišel Haaland, a preslabo zaključil. Je pa v 57. minuti Norvežan popravil napako in dobil dvoboj z Bayernovim vratarjem.

Zanj je bil to 12. gol v tej sezoni lige prvakov ter skupno 35. v tem tekmovanju. Toliko golov je dosegel na vsega 27 tekmah, kar je najhitreje v zgodovini. Drugi najhitrejši je Ruud van Nistelrooy, ki je za toliko zadetkov v ligi prvakov potreboval 42 tekem.

S tem so Angleži dokončno strli odpor Bavarcev, ki so sicer zadeli v 76. minuti, vendar iz prepovedanega položaja, je pa v 83. minuti Joshua Kimmich le poskrbel za nekaj veselja Bayernovih privržencev, ko je unovčil enajstmetrovko, potem ko je po pregledu posnetka sodnik dosodil igranje z roko.

Inter iz Milana, pri katerem je Samir Handanović sedel na klopi za rezerve, se je doma srečal z Benfico, ki jo je na prvi tekmi v Lizboni premagal z 2:0. Milanska zasedba je na veselje svojih navijačev hitro unovčila začetno premoč na povratni tekmi. V 14. minuti je namreč z dobrih desetih metrov malce z desne strani zadel Nicolo Barella, ki je žogo poslal v nasprotni zgornji kot Benficinih vrat.

Andre Onana v Interjevih vratih je moral prvič posredovati v 31. minuti po prostem strelu Alejandra Grimalda, v 38. minuti pa je lizbonska ekipa izenačila, ko je z glavo zadel Fredrik Aursnes.

V uvodu drugega polčasa, ko je bila Benfica konkretnejša, je bil Aursnes spet v središču dogajanja, ko je zahteval enajstmetrovko zaradi domnevnega prekrška, vendar je ni dobil, v 66. minuti pa je Inter po lepi akciji spet povedel, iz bližine je zadel Lautaro Martinez. Pot Interja v polfinale je v 78. minuti z natančnim strelom potrdil Joaquin Correa.

Do konca obračuna velja omeniti še vratnico Davida Neresa v 84. minuti ter nova zadetka Benfice. V 86. minuti je enega dosegel Antonio Silva, v 95. pa drugega Petar Musa, kar pa ni bilo dovolj za sicer borbene Portugalce.

Branilci naslova iz Madrida so v torek izločili Chelsea, po zmagi na prvi tekmi z 2:0 so tudi v Londonu slavili z enakim rezultatom, Milan je v italijanskem obračunu igral z Napolijem 1:1, na prvi tekmi je zmagal z 1:0.

Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.