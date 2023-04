Z njo je drugič v zgodovini kluba osvojil cesarjev pokal, a se ni uvrstil v končnico japonskega državnega prvenstva. Petintridesetletni odbojkar iz Kotelj bo na Japonskem igral tudi prihodnjo sezono, poleti pa ga s slovensko reprezentanco, za katero igra že od sedemnajstega leta, čakajo liga narodov (od 6. junija do 23. julija), evropsko prvenstvo v Bolgariji (od 28. avgusta do 16. septembra) in olimpijske kvalifikacije na Japonskem (od 30. septembra do 8. oktobra).

Kako ste spremljali pogovore med vodstvom odbojkarske zveze in selektorjem Gheorghejem Cretujem?

Ko je prišla informacija, da se vodstvo zveze s Cretujem ni dogovorilo za nadaljnje sodelovanje, sem bolj razmišljal o klubu, saj smo bili v pomembnem obdobju prvenstva. Toda tisto, kar je prišlo do mene, je dajalo upanje, da bo do dogovora prišlo, saj si pogajalski strani nista zaprli vrat in sta poskušali najti dogovor za nadaljnje sodelovanje. Zato sem toliko bolj vesel, da je do dogovora prišlo in da Cretu ostaja selektor. To je najpomembneje.

Kako bi povezanost reprezentantov s Cretujem primerjali s tisto, ko sta bila na klopi Andrea Giani in potem Alberto Giuliani?

Težko je govoriti o primerjavah med trenerji, ker ima vsak svoj način dela, svojo vizijo in vse drugo, kar sodi zraven. Vsak od njih je bil za tisto obdobje odlična izbira. Z Gianijem smo naredili prvi preboj naprej, z Giulianijem smo imeli odlično obdobje treh let, najtežje pa je bilo Cretuju, ki je reprezentanco prevzel tik pred svetovnim prvenstvom. Vendar smo imeli resnično veliko željo, da naredimo dober rezultat. Ves čas smo imeli isti cilj, zato je bilo vsem veliko lažje. Čeprav nismo bili dolgo skupaj, je vse potekalo na najvišji ravni, in upam, da bo tako tudi v prihodnje.

Finančno se OZS težko primerja z največjimi zvezami, toda v zadnjih letih je naredila velik preskok k temu, da bi se jim približala organizacijsko in logistično.

V zadnjih letih so tudi naši rezultati veliko pripomogli k temu, da je zveza začela drugače delovati. Vse skupaj smo dvignili na višjo raven od tiste, na kateri smo začeli. Velikokrat sem že povedal, da smo začeli z dna in prišli do vrha. Tu želimo ostati in uspešno zgodbo nadaljevati, zagotovo pa je veliko lažje, ko so rezultati dobri. Ko ekipa igra dobro, ko dosega vrhunske rezultate, je veliko lažje priti tudi do tega, da organiziraš svetovno prvenstvo. Na tem področju je zveza naredila veliko delo.

V letošnji sezoni bo moška reprezentanca prvič dobila »team menedžerja«.

Vsekakor je tudi to korak v pravo smer, kajti vse resne reprezentance ga imajo. Ne vem, kdo bo ta oseba, prepričan pa sem, da nam lahko veliko pomaga.

Osmega maja se začenjajo uradne priprave na poletno reprezentančno sezono, ki bo trajala kar pet mesecev. Ali se psihološko že pripravljate na to dolgo obdobje?

Nekako smo se že navadili, da smo čez poletje veliko skupaj, ampak letos bomo, tudi zaradi olimpijskih kvalifikacij, skupaj še več kot običajno. Glede na to, da smo vsi zelo motivirani in se želimo prvič v zgodovini uvrstiti na olimpijske igre, nam bo tudi to pomagalo skozi to obdobje. Če delaš nekaj, kar imaš rad, je vse skupaj veliko lažje in lepše.

Kako ohraniti formo na vrhunski ravni od začetka junija do začetka oktobra?

Biti pet mesecev v vrhunski formi ni lahko, tako da bodo imeli v tem pogledu pomembno vlogo trenerji za telesno pripravo. V njihovih rokah bo, da nas dobro pripravijo na določene tekme in načrtujejo, da bomo v najboljši formi ob pravem trenutku. Toda najbolj pomembno bo, da bomo vsi zdravi in da bomo lahko igrali svojo najboljšo odbojko.

Glede na tri osvojene srebrne kolajne na evropskem prvenstvu in lansko četrto mesto na svetovnem prvenstvu bodo temu primerni tudi vaši cilji. Kaj vas bi zadovoljilo?

Zame veste, da me ni lahko zadovoljiti, da vedno želim čim več in čim višje, ampak zagotovo je prvi cilj v ligi narodov priti v četrtfinale; na zaključnem turnirju si v prvi vrsti želim igrati dobro odbojko, kar bo naš prvi cilj, potem pa bomo videli, kaj nam dopušča naša igra. Sledilo bo evropsko prvenstvo, na katerem smo bili od zadnjih štirih trikrat drugi, kar je vrhunsko. Zavedam se, da bo zelo naporno, sploh po ligi narodov in brez velikega premora med obema tekmovanjema. Želim si, da bomo zdravi in v dobri telesni formi, na samem prvenstvu pa bomo videli, kako dobro odbojko bomo igrali in kam lahko sežemo z rezultati. Če bomo v polfinalu, bo to lep uspeh. Kar pa se kvalifikacij za olimpijske igre tiče, bi me zadovoljilo le to, da se uvrstimo v Pariz.

V zadnji sezoni ste igrali na Japonskem. Za kako močno ligo gre?

S prvo sezono na Japonskem sem zadovoljen. S klubom smo osvojili cesarjev pokal, kar se je zgodilo drugič v zgodovini kluba. Drugače pa gre za zelo močno prvenstvo. Vsaka ekipa ima po enega vrhunskega tujca in še enega Azijca, zato je japonska klubska odbojka na visoki ravni. V ligi je veliko kakovostnih japonskih igralcev, ki so vsi po vrsti tehnično zelo dobro podkovani, in to na vseh položajih. To jim tudi omogoča, da igrajo hitro, kakovostno odbojko.

Kako pa je s tamkajšnjo medijsko pokritostjo odbojke?

Na televiziji odbojke niti ni veliko, so pa dvorane v glavnem polne. Večina naših tekem je bila razprodanih, zanimivo pa je, da se igra v soboto in nedeljo dvakrat z istim nasprotnikom, kar še otežuje in daje dodatno težo njihovemu prvenstvu. Moram pa reči, da toliko in tako entuziastičnih navijačev nisem videl nikjer na svetu. Igralci po tekmah dobivajo darila, to je nekaj neverjetnega. Res so veliki privrženci odbojke.

Zakaj se vam ni uspelo prebiti v končnico državnega prvenstva?

Na Japonskem se v končnico uvrstijo le prve štiri ekipe, mi pa smo bili peti. Zmanjkala nam je ena zmaga. V sezoni smo odigrali 36 tekem, ne vem pa, če smo bili na polovici v polni zasedbi. Dvakrat, trikrat smo bili celo v položaju, ko smo zaradi covida-19 igrali z drugo ali celo tretjo postavo, in vse to je vplivalo na končno uvrstitev.

Ali boste tudi v prihodnji sezoni ostali v deželi vzhajajočega sonca?

Da, ostajam še eno leto in upam, da bom zdrav, da bom igral dobro in da bo prihodnja sezona za nas še bolj uspešna.

Se je bilo težko privaditi na življenje na Japonskem?

Stil življenja je drugačen, drugače deluje vse skupaj, tako da se je na to treba navaditi. Potem pa je odvisno od vsakega posameznika, koliko časa potrebuje in koliko se je pripravljen prilagoditi njihovi kulturi, njihovemu načinu dela in življenja. Kariya ima samo 150.000 prebivalcev, toda glede na to, da sam prihajam iz mesta, ki ima z okolico vsega skupaj deset tisoč prebivalcev, je to zame še vedno veliko mesto (smeh).

