Trenerju Gašperju Okornu je znova uspelo. Potem ko je leta 2017 v katastrofalnih razmerah z Olimpijo osvojil dvojno krono, spisal izjemno zgodbo z madžarskim Falcom iz Szombathelyja, s katerim je osvojil dva naslova državnega prvaka, pokal ter klub prvič v zgodovini popeljal v Fibino ligo prvakov, nato pa s potapljajočo se Cibono lani proti pričakovanjem vzel tako državni kot pokalni hrvaški naslov, je Krko že v prvi sezoni popeljal na vrh 2. lige ABA ter jo s tem vrnil v elitno jadransko tekmovanje. »S pritiskom sem se naučil živeti že davno, ko sem bil po spletu okoliščin potisnjen na mesto glavnega trenerja takrat evroligaške Olimpije. V zadnjih letih sem to unovčil in vesel sem, da smo Krko vrnili tja, kamor spada,« pravi 50-letni Gašper Okorn, ki po uspehu v Domžalah z igralci ni imel veliko časa za proslavljanje. »Nekoliko dlje smo se zadržali v Domžalah, tudi pot v Novo mesto je bila daljša, kot je sicer. Malo smo se poveselili, a v mejah normale, saj so nas že čakale obveznosti v državnem prvenstvu. Čas za proslavljanje pride po sezoni.«

Že trenutna ekipa Krke bi imela besedo v ligi ABA

Po uspešni sezoni pri Ciboni je Gašper Okorn čakal, ali se bodo razmere v nekdanjem hrvaškem velikanu toliko uredile, da bi lahko z njim nadaljeval sodelovanje. A vmes je na njegova vrata potrkala Krka, izziv pa je zagrabil z obema rokama. »Urejenost kluba je neverjetna. Finančna disciplina pri Krki je tuja marsikateremu klubu na tem prostoru. Resnično se lahko osredotočamo le na košarko in delo. Ima pa Krka v različnih pogledih še veliko neizkoriščenega potenciala,« o trenutnem delodajalcu z izbranimi besedami govori Škofjeločan, ki je imel ob prihodu tri glavne cilje. »Prvi je bil, da nehamo tekmovati s Cedevito Olimpijo, ki ima nedosegljiv proračun za preostale slovenske klube. To je Krki po nepotrebnem jemalo energijo. Pomembno pa je, da se vrnemo na pozicijo številka dve v slovenski košarki in v dveh, treh letih povečamo razliko do drugih. Torej da zapolnimo praznino med Olimpijo in preostalimi slovenskimi klubi. Drugi je bila vrnitev v ligo ABA in stabilizacija v njej. Da ne bomo torej naslednjo sezono do zadnjega trepetali za obstanek. Nikoli sicer ne veš, kako se bo sezona obrnila, a po prvi četverici, ki se ji je v zadnjih letih priključil še FMP, je boj odprt. Krka se mora enakovredno kosati z Mego, Studentskim centrom, Zadrom, Splitom, Cibono in drugimi. Tretji pa je bil, da je jedro moštva slovensko in da nadarjeni posamezniki dobijo priložnost. K temu lahko dodamo še četrtega, to je vrnitev v Evropo. Zdaj, ko smo se prebili v ligo ABA, lahko razmišljamo tudi o tem. Moja ideja je, da bi za začetek nastopili v Fibinem evropskem pokalu v sezoni 2024/25.«

Krka bo za naslednjo sezono zadržala večino letošnje ekipe, ki jo želi nadgraditi z nekaj kakovostnimi posamezniki. Okorn verjame, da je dvig proračuna v realnih okvirih možen, takšen je bil tudi načelni dogovor ob njegovem prihodu. »Škedelj in Stergar sta pomembna kot igralca iz domačega bazena. Cerkvenik in Jurković sta naredila korak naprej v primerjavi z igrami pri Iliriji in bosta imela neverjetno priložnost, da se dokažeta v ligi ABA. Naslednje leto bomo ogromno stavili na Stavrova, ki se vrača po hudih zdravstvenih težavah. Pod pogodbo sta še Macura in Špan, ki sta prav tako upravičila naše zaupanje. S Stipčevićem, Vucićem in Spasojevićem se bomo pogovorili in videli, kako razmišljajo. Je pa treba poudariti, da bi že trenutna ekipa Krke, če bi bili vsi zdravi, imela svojo besedo v ligi ABA.«

Škedlja vrnil med »žive«

Nemudoma po zmagoslavju proti Heliosu je Okorn priznal, da se odločilnih trenutkov finala ne spomni. Zadnjo akcijo si je pogledal naslednji dan. »V zadnjem napadu smo naredili napako, saj nismo vedeli, ali bi prevzeli Luka ali ne. Odprla se mu je pot do koša, kjer pa ga je pričakal Stergar in z blokado brez kontakta odločil zmagovalca.« Ob Leonu Stergarju je Okornu uspelo med »žive« vrniti Miho Škedlja, ki je v zadnjih sezonah deloval nesamozavestno in mehko, danes pa je povsem drugačen igralec. »Ne vem, kaj so z njima delali v preteklosti in me tudi ne zanima. Sta pa to igralca za moderno košarko, saj imata višino in fiziko, sta tudi dobra atleta. Vrniti jima je bilo treba samozavest. Stergar se je dvignil že na začetku sezone, Škedelj pa se je lovil, a v zadnjem času postal nezamenljiv člen. Je trojka, ki si jo vsak trener lahko samo želi, saj dela vsega po malo. Imata pa oba še ogromno rezerv in morata obvezno vsaj eno sezono še odigrati v Novem mestu. Če sem malo predrzen in samozavesten, morata obvezno še eno sezono odigrati pod mojim vodstvom. Potem se jima bodo na široko odprla vrata. Vedno pravim, da morajo taki igralci, če odidejo, oditi na bolje in skozi velika vrata, nikoli skozi stranska.«

Že dan po finalu 2. lige ABA je bil Okorn z mislim pri novi sezoni. Pravi, da ima idej ogromno in da bosta v prihodnjih tednih na preizkusu njegova pomočnika Igor Kešelj in Matic Šiška, ki bosta morala opraviti veliko analiz in ogledov igralcev. »Imamo neverjetno veliko časa, da dobro razmislimo stvari in se pripravimo. Do zdaj sta imela predsednik Andraž Šušteršič in direktor Jure Balažić pred menoj mir, tudi onadva sta ga dala meni. Zdaj se bomo videvali bolj pogosto. Prišel je namreč čas, ko je treba pritisniti z realnimi zahtevami in normalnim dialogom. Ne bo šlo za nikakršno izsiljevanje, še posebej ne, ker tudi klubu ni v interesu, da bi se ponavljale zgodbe iz lanskih sezon.«