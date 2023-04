Te dni v kazahstanski prestolnici spremljamo napet dvoboj za naslov svetovnega prvaka. Obračun štirinajstih partij bijeta šahovska velemojstra z vzhoda Ding Liren (Kitajska) in Jan Nepomnjaščij (Rusija). Slednji je vstopnico dobil kot zmagovalec turnirja kandidatov, ki ga je prepričljivo osvojil, Dingu pa se je priložnost ponudila po odpovedi aktualnega svetovnega prvaka Magnusa Carlsena, ki se je naslovu odpovedal zaradi pomanjkanja motivacije in suhoparnosti na prestolu. Kljub odsotnosti najboljšega šahista so organizatorji poleg vrhunske organizacije poskrbeli za rekordni nagradni sklad dveh milijonov evrov. Svetovna šahovska javnost je imela zaradi odsotnosti Carlsena deljena mnenja o legitimnosti dvoboja in njegovi kakovosti. A že po prvih uvodnih partijah so ljubitelji šaha po vsem svetu prišli na svoj račun, saj v Astani lahko spremljamo senzacionalen dvoboj z minimalnim številom neodločenih izidov. In ko govorimo o senzacionalnosti, nimamo v mislih kakovosti, temveč predvsem in izključno posamezne izide partij, ki se, kot omenjeno, ne končajo z delitvijo točke.

Po pričakovanjih se je miroljubno (z delitvijo točke) namreč končala zgolj uvodna prva partija obračuna, saj sta se nasprotnika še navajala na igralni ambient. Morda je v tem trenutku večina šahistov po vsem svetu celo nejevoljno zavzdihnila, v smislu »gledali bomo še en dolgočasen meč«, a dogaja se prav nasprotno. Že v drugi partiji je ruski velemojster nakazal vlogo favorita in kaznoval bledo igro Dinga, ki si je v šoku odšel celit rane. Psihološko prelomna je bila tretja partija, ki je kitajski velemojster nikakor ni smel izgubiti, saj bi to korenito načelo njegovo samozavest in verjetno posledično pripeljalo do bridkega konca. Neodločen izid ga je ohranil pri življenju in tudi šahovska javnost si je oddahnila, da dvoboja še ne bo tako hitro konec. V nadaljevanju smo postali priče šahovskim obračunom brez primere. V četrti partiji je namreč sledil veliki preobrat, kitajska šahovska zvezda je vrnila udarec z vso silo, potem ko je ruski velemojster storil grob spregled in nasprotniku dovolil pozicijsko žrtev kvalitete. A vzponom in padcem obeh dvobojevalcev še ni videti konca. V peti partiji je sledila agresivna zmaga Jana, nato ponovno polna točka za Lirena. Niti v sedmi partiji si gledalci nismo mogli oddahniti s kakšnim remijem, saj je Jan z belimi figurami ponovno dosegel lepo zmago in prešel v vodstvo.

Trenutni rezultat po odigranih sedmih partijah je tako 4 proti 3 za tihega favorita, pri čemer je najbolj zgovoren podatek, da sta bila doslej podpisana zgolj dva remija. Če se bo obračun nadaljeval v takšnem tempu, potem se bo v zgodovino zapisal kot dvoboj z minimalnim številom neodločenih izidov. Zaradi velikih tveganj in napadalnega sloga obeh igralcev se poraja vprašanje kakovosti dvoboja. Oba sta teoretično brezhibno podkovana, oba z dolgoletnimi izkušnjami največjih turnirjev, a kljub vsemu delujeta malce nepremišljena in zaletava. Kakor da jima porazi ne pridejo do živega in da štejejo zgolj zmage. Kakor koli že, gledalci so lahko nadvse zadovoljni, saj spremljajo napadalni slog v dramatičnem dvoboju, polnem adrenalina in preobratov.