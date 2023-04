Maratonka smuk v avto

Škotsko ultramaratonko Joasio Zakrzewski so diskvalificirali po tekmi v ultramaratonu na 50 milj oziroma 80,46 kilometra od Manchestra do Liverpoola, ker se je manjši del poti peljala z avtomobilom, poroča britanska radiotelevizija BBC. Organizatorji tekmovanja so ugotovili, da je z avtom prevozila štiri kilometre trase. Sedeminštiridesetletnico, ki je na cilj pritekla tretja, so seveda diskvalificirali. In kako so jo ujeli? Informacije o sledenju so pokazale, da je del poti pretekla s hitrostjo 55 kilometrov na uro, kar je hitreje, kot je tistih 100 ali 200 metrov v najboljših časih tekel Usain Bolt.