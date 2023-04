Od štirinajstih transportnih helikopterjev za Ukrajino bo Hrvaška v Kijev poslala enajst helikopterjev mi-8 MTV-1 in tri helikopterje slabše različice mi-8 T sovjetske izdelave, ki jih je hrvaška vojska še prej nameravala zamenjati z novimi zračnimi plovili zahodne izdelave. Med helikopterji, ki jih bodo poslali v Ukrajino, jih je najmanj pet, ki jim bo do konca leta potekla doba obratovanja, ostalim pa leta 2025. Nekaterim bo z remontom mogoče podaljšati čas delovanja še za nekaj let.

Natančnih informacij o pošiljanju vojaške pomoči Ukrajini na Hrvaškem ni možno dobiti. Objavljeno je zgolj, da so doslej v Ukrajino poslali za več kot 120 milijonov evrov vredne brzostrelke, večinoma kalašnikove srbske izdelave, topove in strelivo za pehotno in topniško orožje.

Da bodo poslali 14 helikopterjev, je prvi napovedal predsednik države Zoran Milanović novembra lani v okviru enega svojih verbalnih obračunov z ministrom za obrambo Mariem Banožićem. Milanović je takrat dejal, da hrvaška vlada lahko sama odloči o podaritvi helikopterjev Ukrajini, a da v Banskih dvorih njegovega mnenja o tem ne bodo dobili, ker niso pojasnili, kako bodo nadomestili 14 transportnih helikopterjev. Poudaril je, da Ukrajini ne pošiljajo stare krame, temveč uporabne vojaške helikopterje.

Strogo varovana skrivnost

Hrvaška vojska je v zadnjih letih transportne vojaške helikopterje uporabljala predvsem za civilne namene. Z njimi je prevažala zelo pomembne osebe, prav tako pa je izvajala reševalne in gasilske akcije ter nujne medicinske prevoze s hrvaških otokov na celino. Uporabljal jih je tudi hrvaški kontingent v Natovi mirovni misiji na Kosovu (Kfor). Na »večnamensko« naravo helikopterjev kaže tudi kazenska ovadba nekaj pripadnikov hrvaških zračnih sil. Pred leti so namreč helikopterje uporabili oziroma zlorabili tudi za lov na merjasce na planini Dinari.

Celotna donatorska operacija je na Hrvaškem strogo varovana skrivnost. Na ministrstvu za obrambo ni mogoče dobiti uradnih potrditev, kdaj in kako bodo poslali helikopterje ukrajinski vojski. Po poročanju hrvaških medijev naj bi sedem helikopterjev poslali v delih po kopnem, sedem, ki so operativno pripravljeni za večnamensko uporabo, pa jih bo do novih lastnikov letelo. Minister Banožić je med obiskom v Odesi na jugu Ukrajine konec marca napovedal, da bodo helikopterji kmalu na voljo prijateljski ukrajinski vojski ter da bodo vojaško pomagali Kijevu, dokler bo treba. Neuradno naj bi Kijev že prevzel najmanj tri zdaj že nekdanje hrvaške helikopterje, čeprav za to doslej ni bilo uradnega potrdila hrvaške ali ukrajinske strani. Ni znano, ali so helikopterji leteli do Poljske ali Madžarske in so jih nato prepeljali v Ukrajino ali pa so najprej po kopenski poti poslali tiste, ki so jih razstavili.

Podarili bodo polovico flote

Da obstaja tudi orožarska pot proti Ukrajini čez Madžarsko, je objavil bruseljski portal Politico, potem ko so v javnost pricurljali ameriški obveščevalni podatki o vojni v Ukrajini. Eden od teh dokumentov podrobno opisuje načrt ukrajinskih pilotov za prelet podarjenih helikopterjev iz Hrvaške po najkrajši možni poti v Ukrajino – skozi madžarski zračni prostor. Če bi bile informacije resnične, bi pokazale, da Madžarska, v nasprotju z uradnim zavračanjem madžarskega premierja Viktorja Orbana, da kakor koli vojaško pomaga Ukrajini, omogoča pošiljanje vojaške pomoči Kijevu tudi prek svojega ozemlja. V Budimpešti niso edini, ki eno mislijo, drugo govorijo, tretje pa resnično delajo – tudi ko ne gre za vojaške posle.

Hrvaška bo z donacijo Ukrajini izgubila polovico svoje transportne helikopterske flote. A premier Andrej Plenković je ocenil, da jih bo Hrvaška glede na svoje potrebe ohranila zadostno število. Ostalo jim bo deset helikopterjev mi-171(sh), ki so jih dobili od Rusije kot del povračila klirinškega dolga v letih 2006 in 2007 in bodo operativni še približno pet let. Prav tako imajo še štiri nove ameriške helikopterje UH-60 black hawk, med katerimi sta zadnja dva prispela decembra lani. Ukrajini podarjene helikopterje naj bi sčasoma nadomestili ravno z black hawki, saj so načrti za sprotno nadomeščanje odpisanih helikopterjev mi-8 z ameriškimi helikopterji obstajali že pred leti. x

Kaj bo dobila Hrvaška? Premier Plenković pred novinarji ni želel razglašati, kakšne ugodnosti bi Hrvaška lahko dobila v zameno za podarjene helikopterje Ukrajini. V Zagrebu pričakujejo, da bodo od ZDA dobili vsaj ugodnejšo ceno za nakup načrtovanih novih »črnih jastrebov«. Načrtujejo, da bodo v skladu z denarjem v državni blagajni čez nekaj let na koncu vendarle imeli 12 novih ameriških helikopterjev, ki jih bo treba tudi oborožiti, če jih želijo imeti pripravljene tudi za specialne vojaške namene v skladu z Natovimi standardi.