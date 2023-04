V jubilejni, 30. sezoni slovenskega pokalnega tekmovanja je nastopilo 35 klubov, na sklepni turnir najboljše četverice pa so se uvrstili tudi vsi štirje, ki so nastopili že leta 2018. Takrat je turnir prav tako organiziral Ormož, a je bilo tekmovanje v Ljutomeru, in tudi polfinalna para sta bila enaka kot letos. Pred petimi leti so se lovorike veselili Celjani, ki so v finalu premagali Novomeščane, v boju za tretje mesto pa so bili Ormožani boljši od Koprčanov. V tej sezoni so pred vrati »final foura« ostali tudi trije klubi, ki so bili vsaj na papirju med favoriti za nastop: Gorenje je v četrtfinalu po podaljških klonilo proti Celju (33:31), na isti stopnji tekmovanja in prav tako po podaljških je Ormož izločil Trimo (31:30), slednji pa je že v šestnajstini finala prav tako z golom razlike premagal Riko iz Ribnice (28:27).

Zadnja dva pokala v sezonah 2018/19 in 2021/22 je osvojilo Gorenje (v sezonah 2019/20 in 2020/21 je tekmovanje odpadlo zaradi koronavirusa), tako da Celjani na lovoriko čakajo že od leta 2018, ko so slavili v Ljutomeru. Pivovarji so letos spet veliki favoriti, trener Alem Toskić pa pred tekmovanjem v prvem tednu v maju pravi: »Razplet žreba zame ni pomemben in vseeno je, kdo je naš nasprotnik v polfinalu. Zadeva je jasna: če hočemo osvojiti pokal, moramo na dveh tekmah dvakrat zmagati.«

Celjski kapetan Aleks Vlah, ki po tej sezoni odhaja v danski Aalborg, še nikoli ni osvojil slovenskega pokala. Že pred žrebom si je v polfinalu zaželel svoj matični klub Koper in želja se mu je uresničila. »Ne bežimo od tega, da smo favoriti. Moramo osvojiti 22. pokal za Celje, jaz pa svojega prvega,« napoveduje Aleks Vlah. Njegov dolgoletni soigralec v Kopru Jaka Moljk se je želel v polfinalu izogniti pivovarjem, a se mu želja ni uresničila. »Celjani so absolutni favoriti, toda v dvoboj z njimi ne bomo šli z belo zastavo. Naredili bomo vse, kar je v naših močeh, da jih presenetimo.«

Ormoški vratar in kapetan Tomislav Balent pred petimi leti v Ljutomeru v polfinalu proti Krki ni zbral niti ene obrambe, a se nadeja, da bo tokrat drugače. »Že v polfinalu sem si za tekmeca želel Celje. Ker bi morali za pokal dvakrat zmagati, bi rad najprej opravil z njimi. Krka? Imamo lepo priložnost, da po petih letih popravimo polfinalni spodrsljaj iz Ljutomera. Dvakrat nam ni uspelo priti v finale, a upam, da gre v tretje rado,« je optimist Tomislav Balent.

Krka je najprijetnejše presenečenje v letošnji slovenski ligi (štiri kroge pred koncem je četrta), v dvorani na Hardeku pa bo lovila svoj tretji finale v zadnjih petih letih. Igralec novomeškega kluba Vladimir Lončar je upal, da se bodo v polfinalu izognili Celjanom in Ormožanom, a so za nasprotnike dobili Prleke. »Celje je nedvomno favorit, Ormožani pa so tudi kakovostni in na domačem igrišču še posebej nevarni. Tudi Koprčani so nas v preteklosti že visoko premagovali, v letošnji ligaški sezoni pa je na medsebojnih tekmah izid v zmagah 1:1.«