Država ob Nilu

V Kartumu se je živo srebro v termometrih povzpelo na 40 stopinj Celzija. April je v Sudanu najbolj vroč mesec. Do konca meseca se bodo mesta od Vadi Halfe na obali Naserjevega jezera do Nyale na jugu razgrela na 50 stopinj, popoldne pa se bodo termometri priplazili do 52. Zares je vroče.