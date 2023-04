»Danes stojim pred vami in vas prosim za odpuščanje za zločine, ki so jih tu zagrešili Nemci,« je dejal preživelim holokavsta in drugim zbranim v poljski prestolnici. Na spominski slovesnosti je skupaj s predsednikoma Poljske in Izraela, Andrzejem Dudo in Jicakom Hercogom, izrazil hvaležnost za spravo med državami. »To je bilo neskončno dragoceno darilo,« je nadaljeval.

V svojem govoru je med drugim tudi ponovno obsodil rusko invazijo na Ukrajino. »Putin je s svojim nezakonitim napadom na mirno, demokratično sosednjo državo kršil mednarodno pravo. Ta vojna prinaša neizmerno trpljenje, nasilje, uničenje in smrt ljudem v Ukrajini,« je še dodal.

Tudi poljski predsednik se je poklonil udeležencem vstaje v varšavskem getu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Zame in za mnoge Poljake so predvsem simbol poguma, odločnosti in drznosti. Ljudje, ki so se leta 1943 uprli nemškim okupatorjem, so junaki Izraela, junaki Judov, junaki Poljske in Poljakov,« je dodal.

Varšavski geto je bil eden največjih judovskih getov, ki so jih v času holokavsta med drugo svetovno vojno ustanovili Nemci. Na okoli treh kvadratnih kilometrih je moralo živeti do 460.000 ljudi. Geto so ogradili in od novembra 1940 je bil ločen od preostalega dela poljskega glavnega mesta. Lakota, pomanjkanje prostora in nezadovoljive sanitarne razmere so večino prebivalcev pahnile v neznosne življenjske pogoje. Po ocenah je v getu samo zaradi lakote umrlo okoli 100.000 ljudi.

Vstaja v varšavskem getu velja za najdaljši posamičen upor Judov med drugo svetovno vojno. V mesec dni trajajoči vstaji jih je bilo ubitih okoli 13.000. Več kot 50.000 ljudi so odpeljali v nacistična koncentracijska taborišča, največ v Treblinko.