Prvič, zaradi časovne omejitve, saj (zlasti večji) projekti potrebujejo čas od ideje do pridobitve finančnih sredstev in implementacije. Drugič, omejevanje števila mandatov in uvajanje prepovedi kandidiranja določenim posameznikom sta v nasprotju z demokratičnimi načeli, poleg tega pa so volivci tisti, ki odločajo, koga bi radi imeli za svojega predstavnika. Tretjič, sistem omejitve mandatov bi lahko vzpostavil tako imenovane župane iz ozadja, tako da bi v danem trenutku aktualni župan mentoriral prihodnjega župana, ki bi ga formalno zamenjal na županski funkciji. Četrtič, tudi mednarodne raziskave kažejo, da omejitev županskih mandatov ni prinesla pozitivnega premika, ampak celo nasprotno. Dejansko bi v primeru omejitve mandatov tako stopnjo demokratičnosti kot tudi transparentnost odločanja na lokalni ravni oblasti krepko zmanjšali, koruptivnost pa bi se lahko potencialno celo povečala. x Nedeljski dnevnik