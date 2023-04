O tem je bilo v Dnevniku že veliko strokovnih mnenj (inž. Maleiner in drugi), tudi župan je bil že pred več leti opozorjen, naj se ne igra s pitno vodo glavnega mesta Slovenije.

Svobode ne zanima, da je ljubljanski vir pitne vode za 90 odstotkov potreb in brez nadomestnega vira uvrščen med kritično infrastrukturo (velja za mesta z več kot 100.000 prebivalci), torej posebej pomemben del nacionalne varnosti, tudi v mirnem času, za katerega se tveganja odpravljajo, ne pa dodajajo. Požvižgajo se na to! Kdo bi si mislil, da se bo stranka, ki ji je zaupalo toliko volivcev, tudi ljubljanskih, obrnila proti njim! Kaj jo žene v negativno smer? Zakaj podpira diverzijo na pitno vodo, zakaj želi nam in generacijam prihodnosti naprtiti stalno nevarnost onesnaženja, zdaj neklorirane pitne vode? Nacionalni inštitut za javno zdravje in hidrogeologi so že pred leti nasprotovali kanalu C0, nedavno tudi zdravniki UKC. Vi ne daste nič na to osnovno stroko, ki jo skrbi in so zadolženi za zdravje prebivalcev. Katastrofa! Ste sploh proučili dokumentacijo?

Če imaš kanal C0 napeljan skozi odlično pitno vodo, ki je taka desetletja, imaš vsa neposredna tveganja, od puščanja in zastrupitev (kot lani v Žalski občini, odpovedalo je kloriranje, pa v Cerknem pred leti, preveč klora, itd.), požara, kriznih situacij, prekinitve tokovnic do potresa. Če kanala ni, tudi neposrednih tveganj ni! Tako enostavno je to za razumeti.

Svobodini svetniki so v Mestnem svetu MOL že 6. februarja letos blokirali razpravo o kanalu C0. Zakaj so sploh nastopili na volitvah pod imenom Svoboda? Kaj jim to še pomeni, zdaj po volitvah?

Podrejanje privatizaciji mesta Ljubljane in nič drugega! Gradbincev ni težko dobiti, tudi denarja je dovolj, potrebujemo pa drugačno vodenje Ljubljane! Svoboda, še vedno imate možnost za časten umik od diverzije na pitno vodo! In podprite ustavitev gradnje kanala C0, ter spremembo projekta v tem delu. Vse se da. Avstrijci so ustavili gradnjo jedrske elektrarne, ker je pač niso hoteli. Mi pa lahko skupaj kanal C0, ker prinaša neposredno škodo.

mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana