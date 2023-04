V mednarodni operaciji Trigger IX, ki je v 15 državah potekala od 12. marca do 2. aprila, tarča pa so bile glavne tihotapske poti in skupine organiziranega kriminala, je policija zasegla tudi 203 tone kokaina in drugih drog v vrednosti 5,7 milijarde ameriških dolarjev (okoli 5,2 milijarde evrov), piše na spletni strani Interpola. »Dejstvo, da je operacija, usmerjena proti nezakonitemu strelnemu orožju, privedla do tako velikega zasega drog, je še en dokaz, da so ti zločini med seboj prepleteni,« je veliko količino zaseženih mamil komentiral generalni sekretar Interpola Jürgen Stock.

V operaciji, ki jo je usklajeval Interpol, so si policijske enote od Mehike na severu do Argentine na jugu izmenjale informacije in ugotovile tudi vrsto drugih kriminalnih dejavnosti, kot so korupcija, prevare, trgovina z ljudmi, okoljski zločini in terorizem. Z usklajenimi ukrepi in aretacijami so onemogočili 20 organiziranih kriminalnih združb, med drugim združbe Balkanski kartel, First Capital Command (PCC) in Mara Salvatruch, ki so bile vpletene v trgovino s strelnim orožjem. V Paragvaju so rešili enajst ljudi, ko so razbili mrežo trgovine z ljudmi. Na podlagi operacije so sprožili okoli 30 preiskav, oblasti pa so odkrile 15 novih načinov delovanja za nezakonito proizvodnjo, trgovino in skrivanje strelnega orožja, so še dodali. Operacija je potekala v Argentini, Boliviji, Braziliji, Čilu, Kolumbiji, Kostariki, Ekvadorju, Salvadorju, Gvatemali, Hondurasu, Mehiki, Panami, Paragvaju, Peruju in Urugvaju.