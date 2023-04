Sprejem katre v Selcah pripravljajo za petek. Habjan je ob včerajšnjem prevzemu slavnega starodobnika povedal, da katre na novo dražbo ne bodo dali, bodo pa vseeno z njo zbirali dobrodelna sredstva. Z Občino Železniki so se, kot je dejal, dogovorili, da bodo naredili stekleni paviljon, v katerem bodo bolj dolgoročno katro postavili za oglede in s tem promovirali občino. Njegov sin, ki je tetraplegik, pa bo s katro sodeloval v različnih preventivnih aktivnostih in drugih akcijah. Dobrodelna nota bo na tak način bolj dolgoročna, je v izjavi medijem dejal Habjan. Habjana je izmed več kot 5100 donatorjev, ki so v okviru akcije Katra – drugi krog dobrodelna sredstva nakazali na račun dravograjske območne organizacije Rdečega križa, na zaključni prireditvi akcije 4. aprila v Dravogradu izžrebal nekdanji lastnik tega avta Borut Pahor.

Družina Fratar je namreč za starodobnika v okviru Pahorjeve dobrodelne akcije Katra za dober namen na dražbi plačala 60.000 evrov, družina pa je nato s katro zagnala novo dobrodelno akcijo. Zbrana sredstva, ki so presegla vsa njihova pričakovanja, so razdelili društvu Junaki 3. nadstropja in Inštitutu zlata pentljica, ki sta vsak prejela po 68.750 evrov, ter Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, ki je za nakup nove gama kamere prejela 137.500 evrov.