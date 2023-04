Grabler je dodal, da so z izkupičkom pogajanj zelo zadovoljni.

Strani sta ostale stavkovne zahteve uskladili že pred današnjimi pogajanji. Poleg zvišanja osnovnih plač v vseh tarifnih razredih se bosta povečali nadomestili za prehrano in za prevoz na delo, letošnji regres bo izplačan v višini 2000 evrov, božičnica pa se bo izračunala po enaki formuli kot doslej v odvisnosti od doseženega čistega dobička.

Po novem plačnem modelu noben zaposleni v Cinkarni Celje, ki je konec lanskega leta zaposlovala 775 ljudi, ne bi prejemal plače, nižje od minimalne.

Kot je danes povedal predsednik uprave Cinkarne Aleš Skok, je bila ključna usmeritev uprave v pogajanjih s sindikati, da finančne posledice izpolnitve stavkovnih zahtev ne ogrozijo stabilnosti in vzdržnosti poslovanja podjetja na dolgi rok. Pri tem je treba upoštevati cikličnost panoge in trenutne zaostrene poslovne razmere tako na domačem kot na mednarodnih trgih, ki bodo po pričakovanjih vodstva vztrajale tudi v nadaljevanju leta.

Uprava je pri pogajanjih zasledovala usmeritev, da rast osnovnih plač v podjetju sledi ohranjanju kupne moči oz. inflaciji. Hkrati je upoštevala dosedanje ugodne kadrovske kazalnike Cinkarne Celje. Zaposleni so bili že doslej deležni nadpovprečnega regresa in božičnice ter številnih finančnih in nefinančnih ugodnosti in bonitet, kot so do 10-odstotnega variabilnega mesečnega dodatka k osnovni plači, dodatnega pokojninskega zavarovanja, uporabe počitniških kapacitet na petih lokacijah, finančne podpore sekcijam v podjetju, udeležbe v več kot 20 športnih aktivnostih v regiji, aktivnosti za zdrav življenjski slog v obliki preventivnih delavnic, zdravega zajtrka in podobno, so navedli v družbi.

Skok je v torek povedal, je bila lani povprečna mesečna bruto plača v Cinkarni Celje vključno z božičnico 2600 evrov, kar je 42,6 odstotka nad povprečno mesečno plačo Savinjske regije in 28,6 odstotka nad slovenskim povprečjem.

"Razumemo visoka pričakovanja, a poudarjamo, da je naša panoga ciklična. Letošnji rezultati poslovanja bodo nižji kot lanski, saj je industrija pigmenta lani dosegla vrh cikla. Pričakujemo zmanjševanje marž in nižjo izkoriščenost proizvodnih kapacitet. Poleg tega je pred nami obsežna trajnostna prenova, ki zahteva visoke investicije, da ohranimo poslovanje za prihodnost," je v torek še dejal Skok.