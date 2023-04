Skupaj, z ramo ob rami, je 100 parašportnikov in športnikov odteklo krog na ljubljanskem stadionu Žak v Šiški. Odlično so bili razpoloženi tudi dijaki šišenske športne gimnazije, ki so z jutranjim tekom podprli sporočilo dogodka V športu smo vsi enaki, ob tem pa iskreno povedali, da je tovrstno druženje enkratna izkušnja. In »pri kemiji nam danes ni bilo treba sedeti,« jih je večina še priznala. A jih je v bran kaj hitro vzel sam ravnatelj Gimnazije Šiška Ljubljana Dejan Rudolf, ko je dejal, da je tudi za gimnazijo in prav vsakega dijaka velika čast in zadovoljstvo sodelovati pri globalni kampanji #WeThe15. »Parašport je del športne skupnosti. Prav je, da smo danes to pokazali,« je poudaril Rudolf.

Zbralo se je 100 športnikov

Na povabilo Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paraolimpijskega komiteja se je na atletskem stadionu skupaj z dijaki zbralo 85 aktivnih in nekdanjih športnikov ter 15 parašportnikov. Simbolično so podprli globalno gibanje #WeThe15, ki poziva k socialni vključenosti in se bori za enake možnosti invalidov. Podporo so izrazili tako, da so skupaj vstopili v vijolični krog, ki je simbol omenjenega gibanja, in na ta način sporočili, da so v športu vsi enaki. »Ideja se nam je zdela zanimiva in povezovalna. Poskušamo se umestiti med nacionalne panožne zveze, kar pomeni, da se parašport povezuje s športom skozi enako obravnavo. Ta dogodek ima zelo veliko sporočilno vrednost. Zanesljivo nas bo še bolj povezal. Povezali smo aktivne športnike in bodoče športnike, predvsem pa na ta način brišemo tabuje, ki so še vedno prisotni v družbi,« je pomen simboličnega dejanja predstavil predsednik krovne zveze Damijan Lazar. Enako spodbudne so bile besede zdaj že nekdanjega smučarskega skakalca Ceneta Prevca, ki je pohvalil izvedbo projekta. »Naredili smo nekaj, česar ni še nihče: v sklopu kampanje #WeThe15 smo pod isto streho zbrali lepo število športnikov in parašportnikov. Simbolno smo opozorili na prisotnost invalidov v naši družbi in posledično tudi parašportnikov. Videl sem, da so bili parašportniki veseli, ko smo jih podprli. Z veseljem smo to storili. V življenju, ne le v športu, smo vsi enaki,« je izpostavil Prevc. Sporočilnost gibanja je poudarila tudi ambasadorka gibanja in paraplesalka Nastija Fijolič, ki je dejala, da je tokratna energija športnikov potrdila slogan gibanja, da smo vsi enaki. »Da nas slovenski športniki podpirajo in da mi podpiramo njih. Predvsem pa da skupaj še naprej ustvarjamo uspešno zgodbo.«

Še 500 dni do paraolimpijskih iger v Parizu

S tem dogodkom so športniki obeležili tudi začetek teka 500 dni do začetka poletnih paraolimpijskih iger, ki jih bo prihodnje leto gostil Pariz. Vsaj za zdaj naši parašportniki še vedno lovijo točke za igre, med drugim tudi ekipa slovenske reprezentance v odbojki sede. Kot je povedala članica reprezentance Lena Gabršček, čaka ekipo še veliko dela. »Težka naloga bo kvalificirati se na igre, kjer tekmuje le osem najboljših ekip. Imamo mlado ekipo, ki ji motivacije ne manjka. V preteklosti smo bile redne udeleženke paraolimpijskih iger, vendar se od leta 2012 na igre žal nismo več uvrstile,« je dejala Gabrščkova, za katero to vseeno ne bodo prve paraolimpijske igre. »Iger sem se udeležila leta 2012 v Londonu in bila sem navdušena nad veličino dogodka. Koliko športnikov se zbere na enem mestu in s kakšnimi omejitvami!«

Dobro razpoložena je bila tudi članica slovenske reprezentance v rokometu na vozičkih Tanja Cerkvenik, nekoč tudi državna prvakinja v metanju krogle in kopja, ki je Slovenijo zastopala že na paraolimpijskih igrah v Pekingu in Londonu ter na številnih drugih tekmovanjih. »Žal je rokomet na vozičkih tudi pri nas šele v povojih. Ekipo sestavljamo predvsem športniki, ki smo nekoč trenirali in tekmovali v drugih disciplinah. Prav tako rokomet še ni del paraolimpijskih iger,« je pojasnila sogovornica in dodala, da bo stiskala pesti za to, da se v Pariz odpelje čim bolj številčna ekipa parašportnikov. »Vzdušje na igrah je popolnoma drugačno, ko državo zastopa več ekip in posameznikov.« Prav igram v Parizu bosta treninge prilagodila tudi obetaven mlad tekač Robi Kogovček, ki trenira pod taktirko nekdanjega maratonca, danes pa uspešnega trenerja Romana Kejžarja.