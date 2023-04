Opredelitev jedrske energije in zemeljskega plina kot zelenih virov za energetski prehod Evropske unije še naprej buri duhove. Proti tej klasifikaciji evropske komisije je bila na sodišče Evropske unije v Luksemburgu vložena že druga tožba. Po Avstriji, ki se je za tožbo odločila pred meseci, se je sedaj zanjo odločilo še osem evropskih pisarn mednarodne okoljevarstvene organizacije Greenpeace.

Sodišču predlagajo, naj sprejeto odločitev evropske komisije dosodi kot nično. Kot razlaga Nina Štros iz slovenske pisarne Greenpeacea, v organizaciji ocenjujejo, da je določitev jedrske energije in zemeljskega plina kot zelenih virov energije v nasprotju s sprejeto zakonodajo, ki kot zelene naložbe določa tiste, s katerimi se prispeva k reševanju podnebne krize in razogljičenju električnega sektorja. »Komisija je tukaj naredila napako,« pravi in dodaja, da se z zeleno etiketo jedrski energiji in zemeljskemu plinu krši tudi načelo, naj se okolju ne povzroča bistvena škoda.

Dolgo razsojanje in zdajšnje ukrepanje

Če bi sodišče dalo prav Greenpeaceu in Avstriji, bi to utegnilo imeti precejšen vpliv na zastavljeno strategijo EU, da do leta 2050 postane ogljično nevtralna. »Odločitev sodišča bo imela konkretne implikacije. Če ne drugega, se moramo vprašati, kakšni so naši nameni glede zelenega prehoda. Vse, kar vidimo sedaj, so namreč neposrečeni poskusi zelenega zavajanja. Če zeleni prehod EU temelji na sedaj zastavljenih ukrepih, imamo namreč težavo, saj želenih ciljev ne bomo dosegli,« je prepričana Štrosova. Čeprav bo odločanje sodišča trajalo leta, Štrosova opozarja, da v tem času ne gre sedeti križem rok in potem pričakovati, da se bo možno pogovarjati o novi strategiji. Ukrepati je treba že sedaj.

Odločitev, da sta jedrska energija in zemeljski plin označena kot prehodna zelena energetska vira Unije, je že ob sprejemanju poskrbela za veliko negodovanja med posameznimi državami članicami. Takšno klasifikacijo je močno zagovarjala Francija zaradi lastne jedrske industrije, saj tovrstna opredelitev odpira možnost, da bi bili prihodnji projekti vlaganj v jedrsko energijo in zemeljski plin sofinancirani z evropskimi sredstvi. Mnenja so se že takrat močno razhajala.

Spodbuda za finančne trge

Bistvo uredbe taksonomije, ki je nato z delegiranimi akti natančneje določena – tudi z opredelitvijo jedrske energije in zemeljskega plina kot energije za zeleni prehod EU, je, da se projekti zgraditve tovrstne infrastrukture točkujejo glede njihove ustreznosti. Na podlagi dobljenih točk se potencialni vlagatelji lažje odločajo za podporo takšnim projektom. »Spodbuditi želijo finančne trge, da se denar preusmeri k tistim rešitvam, ki bi načeloma vodile k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in doseganju okoljskih ciljev Unije,« razlaga Nina Štros. Dodaja pa, da vključitev zemeljskega plina in jedrske energije, ki ima tudi negativne vplive na okolje, vodi do tega, da se pri zelenem prehodu pogovarjamo o napačnih rešitvah.

Koliko evropskih finančnih sredstev bi lahko bilo na takšen način preusmerjenih iz financiranja obnovljivih virov energije v jedrsko energijo ali zgraditev plinskih elektrarn, ki energijo proizvajajo s pomočjo zemeljskega plina, Štrosova ne more oceniti. Opozarja pa na škodljivost takšnih odločitev. Že sedaj so namreč plinske elektrarne neizkoriščene, ker ne delujejo s polno zmogljivostjo, a se namerava ta infrastruktura še dograditi za zmogljivost 112 gigavatov in s tem dodatno obremeniti okolje z izpusti ogljikovega dioksida.

