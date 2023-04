Po besedah sudanskega zdravniškega odbora so bile nekatere bolnišnice v Kartumu bombardirane, druge pa napadene in izropane. V zadnjih dneh so iz več bolnišnic že evakuirali ljudi, odbor pa opozarja, da jih je veliko ostalo tudi brez elektrike ter zadostnih količin pitne vode, hrane in zdravil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Medtem so v Bruslju potrdili, da je bil med spopadi ustreljen uslužbenec Evropske komisije. Šlo naj bi za Belgijca in vodjo urada Generalnega direktorata za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO), ki to funkcijo opravlja od leta 2019. »Lahko potrdim, da se je tak nesrečen dogodek zgodil,« je dejala tiskovna predstavnica komisije. Podrobnosti o zdravstvenem stanju ranjenega uradnika, kraju, kjer se trenutno nahaja, in okoliščinah incidenta iz varnostnih razlogov ni podala. Komisija je sporočila le, da se varnostni ukrepi za osebje na terenu »trenutno ocenjujejo« in da uslužbencev EU zaenkrat niso evakuirali.

Pred tem je bil v ponedeljek zvečer v Sudanu na svojem domu napaden veleposlanik EU, Irec Aidan O'Hara, istega dne pa je bil tarča napada tudi ameriški diplomatski konvoj. Smrtnih žrtev ni bilo.

Spopadi doslej zahtevali najmanj 270 življenj

Spopadi v Sudanu so po večtedenskem sporu med poveljnikom sudanske vojske Abdelom Fatahom al Burhanom in njegovim namestnikom Mohamedom Hamdanom Dagalom, ki poveljuje paravojaškim silam za hitro podporo (RSF), izbruhnili v soboto. Generala, ki državo vodita od vojaškega udara leta 2021, naj bi se razhajala predvsem glede načrtovane vključitve RSF v redno vojsko. To je bil tudi ključni pogoj za končni dogovor in posledični prehod na civilno vlado, s katerim naj bi se končala politična kriza v Sudanu.

Kdo ima prednost na bojišču, je zaradi nasprotujočih si izjav obeh strani nejasno. Vsa prizadevanja mednarodne skupnosti za prekinitev spopadov so bila doslej neuspešna, Japonska pa je danes kot prva država pričela s pripravami na evakuacijo svojih državljanov iz države. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so spopadi doslej zahtevali najmanj 270 življenj, tako civilistov kot borcev, okoli 2600 ljudi pa jih je bilo ranjenih.