Veterinarska zbornica je pravilnik o poklicnem ravnanju veterinarjev in poslovni praksi veterinarskih organizacij sprejela maja 2015, vanj pa med drugim zapisala prepoved ponujanja popustov oziroma akcij, kot tudi oglaševanja veterinarskih organizacij, cen njihovih storitev, popustov, akcijskih cen in brezplačnih storitev ter pošiljanja reklamnega materiala nenaslovnikom.

S tem naj bi zbornica neposredno ali posredno določala cene in druge poslovne pogoje veterinarskih organizacij, kar predstavlja sklep podjetniškega združenja, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju in na znatnem delu notranjega trga EU, je danes prek svojih spletnih sprani sporočila Agencija za varstvo konkurence.

Agenciji se zdi verjetno, da je zbornica sprejela pravilnik s ciljem izključitve negotovosti glede poslovanja konkurentov na trgu oziroma zmanjšanja negotovosti glede njihovih prihodnjih poslovnih odločitev. S tem, ko je prepovedala ponujanje popustov oziroma akcijskih cen, obstaja verjetnost, da potrošniki za opravljeno storitev plačajo višjo ceno kot bi jo, če prepovedi dajanja popustov ne bi bilo, je zapisala.

Prepoved oglaševanja pa lahko manj spodbudno vpliva na izvajalce, da bi delali učinkoviteje, ceneje, da bi dvignili kakovost storitve ali ponudili inovativne storitve, je še opozorila agencija za varstvo konkurence. To lahko negativno vpliva tako na potrošnike kot tudi na gospodarstvo in družbo na splošno. Le potrošnik, ki se ima možnost seznaniti s tem, kaj je v ponudbi in po kakšni ceni, bo lahko sprejel ozaveščeno odločitev o nakupu, je dodala.

Opozorila je še, da je temeljna naloga oglaševanja pridobivanje novih kupcev. Pri tem pa mora biti potrošnik ustrezno informiran o storitvah podjetja, ceni in kakovosti ter o drugih, zanj pomembnih lastnostih storitev. Oglaševanje lahko po teh navedbah predstavlja pomembno orodje tudi za nova podjetja, ki na trg šele vstopajo, kot tudi za obstoječa podjetja, ki na trg lansirajo nove storitve.