Po prevzemu vodenja področja maloprodaje Mercatorja v decembru lani Kramarić zdaj prevzema odgovornost za celotno poslovanje družbe in poslovno transformacijo, usmerjeno v stroškovno učinkovit in dobičkonosen del regijske maloprodaje Fortenova grupe, so navedli v Mercatorju. Kot so dodali, je poslovna transformacija pomembna zlasti v času spremenjenih tržnih razmer in dinamičnih sprememb, s katerimi se zaradi inflacijskih pritiskov na vseh trgih sooča trgovinski sektor.

Upravni odbor Fortenove se je za imenovanje Kramarića na mesto predsednika poslovodstva Mercatorja v času poslovne transformacije odločil zaradi doseženih rezultatov v času vodenja maloprodaje v Konzumu, zlasti v obdobju konsolidacije poslovanja v času izredne uprave, epidemije in povezanih gospodarskih izzivov.

Član upravnega odbora in glavni izvršni direktor Fortenove Fabris Peruško je ob menjavi vodstva Mrecatorja spomnil na prenos lastništva Mercatorja na Fortenovo pred dvema letoma. »V tem času smo uresničili vrsto aktivnosti, usmerjenih h konsolidaciji, 100-odstotnemu prevzemu lastniškega deleža ter stabilizaciji poslovanja Mercatorja,« je izpostavil.

Poudaril je, da je Čizmić vodenje Mercatorja prevzel v izjemno zahtevnem obdobju in pomembno prispeval k stabilizaciji družbe, vodenju družbe in uspešnemu zaključku integracije v Fortenova grupo. Za to se mu je Peruško tudi zahvalil.

Kramarić v mercator prišel decembra lani

Peruško je še pojasnil, da je Fortenova v fazi poenotenja vseh delov maloprodaje v kompaktno mrežo in glede na makroekonomske dejavnike nenehno razvijajo poslovne modele za nadaljnji razvoj regijskega poslovanja v korist vseh ključnih deležnikov, na vseh trgih. »Sestavni del tega procesa so tudi spremembe, povezane z opravljanjem ključnih nalog v sistemu. Ta sprememba je del načrtovanih aktivnosti, ki bo po našem mnenju okrepila tržni položaj in dolgoročno konkurenčnost Mercatorja in posledično celotne maloprodajne mreže Fortenova grupe,« je še dejal.

Kramarić se je Mercatorju pridružil decembra lani, pred tem je svojo uspešno poslovno pot preteklih 14 let gradil v Konzumu, kjer je zasedal vrsto vodilnih funkcij. Med drugim tudi kot direktor maloprodaje, leta 2020 je kot član uprave Konzuma prevzel vodenje maloprodaje. Kramarić je diplomant Ekonomske fakultete v Zagrebu in mednarodnega programa MBA na IEDC poslovni šoli na Bledu, so še navedli v Mercatorju.

Mercator je leta 2014 prevzel hrvaški Agrokor, ki je kasneje propadel, na njegocvem pogorišču pa je nastala Fortenova, na katero so bile spomladi 2021 prenesene delnice Mercatorja. Fortenova je od aprila lani tudi edina lastnica Mercatorja. V poslovodstvu družbe je poleg Kramarića še Hrvoje Bošnjak.