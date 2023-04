Danes, kot vsako sredo že nekaj tednov, naj bi namreč potekala pogajanja predstavnikov vlade ter reprezentativnih sindikatov zdravstva in socialnega varstva o plačnem stebru, a jih je vladna stran odpovedala. Kot so v Fidesu zapisali v sporočilu za javnost, je vlada odpovedala tudi naslednji termin, s pojasnilom, da je naslednji dan praznik.

»Pogovori, v katerih se postavlja termine le zato, da se jih krši, izgubljajo smisel. Dva meseca in pol od začetka pogajanj, pol meseca po roku za predstavitev rešitev, ko bi morala biti usklajena rešitev že vložena, vlada aktivnosti odpoveduje. Glede na začrtan rok, 1. junij, bi morali zadnji mesec usklajevati le še detajle. Namesto tega ostajamo brez osnovnih obrisov, kako naj bi bil videti nov plačni sistem v zdravstvu in socialnem varstvu,« so opozorili.

Kot so dodali, se zavedajo, da naloga odločevalcev ni lahka, zato so zdravniške organizacije na podlagi podatkov vladne strani pripravile konkretne predloge. Vlada nanje ni odgovorila, prav tako ni predstavila svojih rešitev glede vsebinskega in tarifnega dela.

Po njihovem mnenju vsak dan ohranjanja trenutnega stanja »stopnjuje njegovo degradacijo«, ki se odraža v odhodih zdravnikov, zobozdravnikov in ostalega zdravstvenega kadra po celotni državi. »Da bi ustavili ta trend, bo treba pripraviti bistveno več od kozmetičnih popravkov dokazano nekonkurenčnega enotnega plačnega sistema, na katere napeljujejo do sedaj predstavljene posamezne vladne rešitve,« so zapisali.

Če je resnični cilj vlade ohranitev delujočega javnega zdravstvenega sistema, bo zdravstveni steber po mnenju Fidesa moral z novimi vsebinami omogočati konkurenčnost zaposlovanja v javnih zavodih v primerjavi z zasebniki in tujino.

Zdravniške organizacije zahtevajo, da vladna stran še v tem mesecu predstavi celovit predlog vsebin zdravstvenega plačnega stebra, vključno s tarifnim delom. »S tem bo dan jasen signal prebivalstvu in zaposlenim v zdravstvu, v katero smer bo šel javni zdravstveni sistem. S tem bo olajšana odločitev vsem tistim, ki še vztrajajo v sistemu z upanjem na obljubljene spremembe,« so sklenili.