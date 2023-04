Po neuradnih podatkih se bo morala družina Zavašnik zaradi neplačevanja hipotekarnega lizinga končno odpovedati vsem premičninam na svoji parceli, ki bodo prodane na javni dražbi, medtem ko o usodi njihovih nepremičnin še naprej odločajo na sodišču. Danes ob 8. uri zjutraj so hišo Zavašnikovih v Spodnjih Pirničah v občini Medvode, v kateri zdaj obratuje klub Artemida, in okoliške premičnine nenapovedano obiskali policisti in rubežniki iz Finančne uprave. Po podatkih njihovega predstavnika Stojana Glavača gre za rubež premičnega premoženja, zaradi česar pride takrat, ko so izčrpana vsa izvržbena denarna sredstva in Finančna uprava ne more izterjati denarnih sredstev iz računa dolžnika. Zaradi varovanja davčne tajnosti konkretnih postopkov predstavniki Finančne uprave niso želeli komentirati.

Robertu Tomasu Zavašniku, nekdanjemu lastniku kluba Lipa, ki nemočno in v jezi spremlja delo uradnih oseb, so za petami policisti. »Kradejo nam predmete, saj nimamo nobenega dolga. Pišejo nam namišljene kazni. Za to, kar država danes tukaj počne, nam je dolžna 300 milijonov evrov. Delajo nam gospodarsko in okoljsko škodo. Izmislili so si kazen, ki ni kazen. Tega je zadosti. Ljudje smo le žrtve, zato se mora to v naši državi končati,« je na naše vprašanje, kaj se dogaja, zmedeno zabrusil Robert Tomas Zavašnik.

Rubežniki in policisti so navsezgodaj zjutraj predramili tudi na moč začudene in prestrašene mlade športnike iz Italije, ki so noč prespali v namestitvah bližnjega turističnega naselja Zavašnikovih Artemida Resort Slovenia. »Ob 8. uri so nam na vrata potrkali policisti, ki smo jim morali pokazati svoje osebne dokumente. Pojasnili so nam, da imamo pol ure časa, da pospravimo svoje stvari, pripravimo prtljago in zapustimo hiške. Nič nam bilo jasno, bili smo v šoku,« je v en glas hitela pripovedovati skupina mladih kanuistov iz Italije, ki so v Pirničah bivali zaradi treningov in tekmovanja v slalomu na divjih vodah, ki ga bodo konec tedna gostili v bližnjem Tacnu. Zaradi neprijetne budnice in mučnega prizadevanja trenerja, ki se je trudil, da bi čim prej našel nova prenočišča za svoje varovance, se jim naša država, ni preveč zamerila. »Policisti so nam zagotovili, da nam bodo pomagali pri povrnitvi stroškov za že plačane nočitve,« so pojasnili športniki in povedali, da se jim je v teh dnev bivanja v Sloveniji vendarle zgodilo precej lepega: »Včeraj smo v trgovini srečali Luka Dončića. Še zdaj ne moremo verjeti svojim očem.«