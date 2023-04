Real Madrid in AC Milan v polfinale lige prvakov

Nogometaši Real Madrida in AC Milana so prvi polfinalisti lige prvakov. Španci so s skupnim izidom 4:0 izločili Chelsea, Milano pa je bil z 2:1 boljši od Napolija. Današnji tekmi sta se končali z zmago Špancev z 2:0 ter remijem 1:1 v italijanskem derbiju.