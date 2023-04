Mislim svoje mesto: Castelligasse

Castelligasse je prijazna ulica v drobovju dunajskega petega okrožja, Wien Margareten. Ljudem, ki avstrijsko prestolnico obiskujejo kot turisti, si bo njeno lego lažje predstavljati, če povem, da je le dobro postajo podzemne železnice oddaljena od znamenitega Naschmarkta, tržnice, kjer so Dunajčani ob sobotah radi spili dopoldanski prosecco in kaj spodobnega prigriznili ter se založili z vsem, kar so potrebovali za kosilo. Danes so žal tudi vanjo vdrle trgovine s spominki. Ampak o tem kdaj drugič.