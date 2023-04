Ogorčeni kmetje bodo v torek zavzeli Ljubljano

Kmetje so 24. marca izpeljali vseslovenski opozorilni traktorski protest. Vmes so se s predstavniki vlade pogajali o stavkovnih zahtevah, a ker z doseženim niso zadovoljni, bodo 25. aprila protestirali v središču Ljubljane. Če tudi to ne bo zaleglo, v nadaljevanju ne izključujejo niti zaprtja prestolnice.