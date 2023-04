Zaradi gneče vlečnega vozila seveda ni in ni, takrat pa se ustavita dva policista. »Hm, preden vas bodo odvlekli do prvega servisa, bo še kar trajalo … Tu je smrtno nevarno … Imate rezervno gumo? Ja? Super.« Prometna policista zavihata rokave, s stožci omejita vožnjo po tretjem pasu, prižgeta vse luči na policijskem vozilu in – zamenjata pnevmatiko. Do komolcev umazana z nasmehom sporočita: »Pnevmatika je zamenjana, lahko se odpeljete.« Madona, gremo na kavo, štrudelj, enolončnico, kaj naj naredim, da se vama oddolžim?! »Nič, nič. Boste pač imeli na Dunaj še bolj prijeten spomin.« Ja, pa je spomin res prijeten.