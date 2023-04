Po tekmah s Poljsko v Mariboru so se z reprezentančnih priprav poslovili Jaka Šturm, Jaka Sodja in Rok Kapel, zato pa se je risom v ponedeljek na Bledu pridružil Rok Tičar. Tako manjka le še vratar Matija Pintarič, ki se je konec prejšnjega tedna z Rouenom, za katerega igra od leta 2017, veselil svojega tretjega naslova francoskega državnega prvaka in bo v prihodnji sezoni branil tudi v ligi prvakov.

Kopitar ni zadovoljen s prehodi iz obrambe v napad

»Prejšnji teden smo videli, da je šest napadalnih trojk preveč, zato smo nekoliko skrčili seznam. Več pozornosti bomo namenili igri v obrambni tretjini, igri z igralcem manj, prekinitvam v obrambni in napadalni tretjini ter igri z igralcem več. Skratka, čaka nas veliko dela in še tekmi z Italijani,« je o tem, čemu bodo na pripravah ta teden posvetili največ pozornosti, dejal slovenski selektor Matjaž Kopitar, ki je na tekmah s Poljsko videl več pozitivnih kot negativnih stvari.

»Nisem bil najbolj zadovoljen s prehodi iz obrambne v napadalno tretjino, saj smo tu izgubili preveč ploščkov. Ta prehod je bil prepočasen, ko pa smo bili enkrat v napadalni tretjini, smo delovali dobro. Popraviti bomo morali tudi učinkovitost, saj smo si priigrali veliko priložnosti in namesto da bi na drugi tekmi v drugi tretjini že vodili z dvema, tremi zadetki, smo izenačujoči zadetek dobili v zadnjih sekundah. V vsakem primeru je bila Poljska primeren nasprotnik za to obdobje, je pa res, da še nismo igrali z vsemi najboljšimi,« je dodal Kopitar.

Za osvežitev spomina, na prvi tekmi je Slovenija Poljsko premagala po boljšem izvajanju kazenskih strelov s 3:2, dan pozneje, tekma se je začela že ob 13. uri, pa je po kazenskih strelih izgubila s 3:4. Da Poljaki niso naivna ekipa, so se pred dobrimi desetimi dnevi lahko prepričali tudi Latvijci, ki so na prvi tekmi izgubili s 3:5 in na drugi zmagali z 2:0. Latvijci, s katerimi bodo slovenski hokejisti v Rigi igrali v petem krogu skupine B, so prejšnji petek in soboto igrali še tekmi z Ukrajino in obakrat izgubil. Prvo tekmo s 3:6, drugo pa celo z 1:10.

Proti Italiji tudi prvi slovenski napad

Novi preizkušnji Kopitarjeve izbrance čakata jutri in v petek, ko bo na Bledu gostovala Italija, ki se tako kot Poljska pripravlja na svetovno prvenstvo prve divizije v Nottinghamu v Angliji. Prejšnji teden so Italijani odigrali pripravljalni tekmi z Avstrijo, v Brunicu so v sredo zmagali z 2:0, dva dni pozneje pa je bilo 3:2 za Avstrijo po kazenskih strelih. Glede na to, da bodo slovenski hokejisti v Rigi prvi dve tekmi skupine B igrali že ob 13.20 (13. maja s Švico in naslednji dan še s Kanado), bo tudi tekma z italijansko reprezentanco v času kosila.

»Namesto na kosilo bomo šli na tekmo, ampak to so zadeve, na katere ne moremo vplivati, se pa nanje lahko pripravimo. Tudi zato pripravljalne tekme pridejo prav, da se navadimo na ta termin,« je še dejal Kopitar, ki bo prvič lahko računal na prvi slovenski napad Jan Urbas, Žiga Jeglič in Miha Verlič, ki so prejšnji teden v Mariboru že trenirali, vendar proti Poljski še niso igrali. To bosta tudi zadnji pripravljalni tekmi na slovenskih tleh pred začetkom svetovnega prvenstva.