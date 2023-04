Majhna Severna Irska, severni del irskega otoka, ki je ostal britanski, potem ko se je večina Ircev znebila angleško-britanske kolonialistične vladavine (začela se je v 12. stoletju), je imela vedno (pre)velik vpliv na britansko politiko. Do tega je prihajalo zaradi dolgoletne prevlade unionističnih strank, ki so zastopale načrtno ustvarjeno večinsko protestantsko skupnost, v severnoirski politiki. Zanjo je bila lojalnost uniji z Veliko Britanijo vedno nedotakljiva.

Prejšnja generacija unionističnih voditeljev je z veliko »pomočjo« prejšnje generacije britanskih, irskih in ameriških voditeljev, Tonyja Blaira, Bertieja Aherna in Billa Clintona, pred četrt stoletja našla skupni jezik z vodilnimi ljudmi takrat manjšinske uradno drugorazredne katoliške skupnosti, ki jo imajo za nacionalistično in republikansko, ker je vedno zagovarjala združitev z Republiko Irsko. To je aprila 1998 prineslo velikonočni sporazum, katerega ključni del je natančno določena delitev oblasti dveh skupnosti.

Pozivi k obnovi severnoirske vlade

Blair je zato eden od nekdanjih vodilnih politikov, ki se udeležujejo mednarodne konference na spomin sklepanja mirovnega sporazuma. Blairu, Ahernu in Billu Clintonu se je pridružila tudi soproga slednjega Hillary Clinton, nekdanja ameriška zunanja ministrica in predsedniška kandidatka, ki je prva ženska – častna kanclerka Kraljičine univerze v Belfastu, ki gosti mednarodno konferenco. Vsi omenjeni na konferenci niso zgolj poudarjali pomena ocenjevanja napredka Severne Irske v preteklih petindvajsetih letih miru, ampak tudi pomembnost razprav o tem, kaj je nujno za naslednjih 25 let miru.

Prvo ključno dejanje je oživitev severnoirske vlade in skupščine, ki ne delujeta že od februarja 2022, ko se je iz njiju po prvem porazu na volitvah umaknila največja unionistična protestantska stranka DUP, domnevno v znamenje protesta proti severnoirskemu protokolu, ključnemu delu brexitskega dogovora z EU. Blair in Ahern sta čustveno pozvala severnoirske stranke, naj se usedejo in se dogovorijo o oživitvi delitve oblasti, ki je zdaj v rokah severnoirske državne uprave in Londona. Ahern je pozval stranko DUP, naj se ne osredotoča na »majhne podrobnosti, ampak na velika vprašanja«. Britanska vlada in EU sta nedavno dogovorno, s tako imenovanim windsorskim okvirom, spremenili severnoirski protokol v skladu z zahtevami Londona. Toda DUP mu še vedno nasprotuje, ker ji menda ni pogodu (samo) pet odstotkov sprememb. Britanska konservativna vlada je, kar je presenetljivo, veliko bolj neposredno pritisnila na vedno zavezniško DUP.

Pritisk iz Londona

Minister za Severno Irsko Chris Heaton-Harris je na belfastski konferenci dejal, da je obnova delitve oblasti najzanesljivejša pot za ohranitev unije in da so pravi voditelji sposobni reči da. Trmoglavost unionistov je najbolj prišla na dan med nedavnim obiskom predsednika ZDA Joeja Bidna. Dupovci so ga razglasili za pronacionalističnega prorepublikanskega sovražnika Britanije, ki hoče slednjo prisiliti, da bi bila v kalupu EU.

Velik razlog, da DUP blokira severnoirsko vlado in skupščino, je, da je na zadnjih volitvah izgubila politično prevlado. Prvič je namreč zmagala nacionalistična republikanska stranka Sinn Fein. A največji problem so vročični brexitarji, ki rovarijo proti protokolu in njegovim spremembam. Med njimi sta nekdanji premier Boris Johnson, čeprav je podpisal protokol, katerega glavni cilj je bil ohranitev miru na Severnem Irskem, ter njegova kratkotrajna naslednica Liz Truss, ki je hotela enostransko spremeniti protokol in zavestno kršiti mednarodno pravo.