Matjaž Pavlinjek, direktor uspešnega prekmurskega podjetja Roto za proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas s sedežem v Černelavcih pri Murski Soboti, je zaprisežen letalec: v prostem času je pilot toplozračnega balona, helikopterja, pa tudi lahkega reaktivnega letala cessna, ki ga podjetje uporablja za lastne potrebe, daje ga pa tudi v komercialni najem. Letalo je sicer parkirano na mariborskem letališču Edvarda Rusjana. »Neizmerno sem počaščen in vesel priznanja, ki mi ga je podelila Letalska zveza Slovenije. Balonarstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo, ta edinstveni šport velja še naprej podpirati in vzgajati nove generacije pilotov. Ljubezen do letenja je nekako vgrajena v našo družino, še posebej ljubezen do balonarskega športa,« je povedal Pavlinjek in omenil leto 1994, ko je balonarski klub Roto balon klub v Murski Soboti organiziral evropsko prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni, kasneje pa tudi nekaj državnih prvenstev. »V meni je že dlje časa tlela želja po organizaciji dogodka svetovnih dimenzij. Leta 2018 smo bili pri Mednarodni letalski zvezi (Fédération aéronautique internationale – FAI) uspešni s kandidaturo za organizacijo svetovnega prvenstva, ki je bilo sprva načrtovano za leto 2020, vendar smo zaradi izjemnih razmer, ki jih je povzročila pandemija, njegovo izvedbo prestavili v leto 2022.«