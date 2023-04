Ocenjevanje potic za žirijo (Mateja Tominec, vodja razvoja pri Mlinotestu, Marlena Skvarča, priznana senzorična ocenjevalka živil, Janja Štrumbelj, lastnica blagovne znamke LePotica, ter Mirjam Kavčič, upokojena direktorica podjetja Lesaffre) ni bila lahka naloga.

Vse potice so že na daleč privabljale z mamljivim vonjem, kradle poglede s svojo obliko in očarale z edinstvenimi okusi. Po tehtnem premisleku žirije je šel laskavi naziv mojster potice – Fala kraljice za najboljšo potico v roke Karmen Šlibar Vuzem, ki je pripravila izvrstno makovo potico. Kot je dejala zmagovalka, je bila najprej v igri orehova potica, potem pa je dobila preblisk in se zadnji dan prijavila z receptom za makovo potico. Potice peče že več kot 30 let, z okusi zelo rada eksperimentira, a kot pravi, za pripravo in peko nima nobenega skritega recepta: »Glavno vodilo je veselje do peke potic. In to je to.« Lahka odločitev pa ni bila niti pri izboru najboljše med inovativnimi poticami. Po oceni žirije jo je letos spekla lanska zmagovalka Marija Špitaler, ki se je to leto predstavila s pehtranovo potico z domačo kandirano pomarančo. Najboljša potica po oceni obiskovalcev pa je postala drobnjakova potica z lanom in mandlji izpod rok Judite Peterlin.

Fala Slonček in sodelavci Lesaffre Slovenija so dogodek tudi dobrodelno obarvali in potice podarili Karitasu.