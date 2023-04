»Nemčija je čudovita dežela, ki jo odlikuje izjemna raznolikost, zato bo ob obisku prav vsak popotnik našel nekaj zase. Ob promociji Nemčije kot turistične države se že leta prilagajamo izzivom časa. V zadnjem obdobju je to seveda organizacija potovanj s trajnostnega vidika, saj so popotniki vse bolj ozaveščeni, ponudniki pa se bolj kot kadar koli prej zavedajo, kako pomembna sta skrb za okolje in ohranjanje pristne kulture,« je v pozdravnem nagovoru povedala Natalie Kauther, veleposlanica Zvezne republike Nemčije.

Izjemno okrevanje turistične panoge je za Nemčijo izrazito pomembna panoga, saj zaposluje kar 2,8 milijona ljudi in je lani ustvarila približno 30 milijard prihodka, kar predstavlja 6,4 odstotka bruto domačega proizvoda. V primerjavi z letom 2021 je število potovanj v letu 2022 zraslo za kar 143 odstotkov, s tem pa je Nemčija s kar 450,8 milijona nočitev izrazito povečala svoj tržni delež med konkurenčnimi državami v Evropi. K izboljšanju položaja turistične panoge so prispevali tudi slovenski gostje, saj zadnji podatki kažejo na več kot 98-odstotno okrevanje obsega števila nočitev slovenskih gostov v Nemčiji v primerjavi z letom 2019.

Kar 51 znamenitosti pod Unescovo zaščito

Sodeč po številu obiskov so najbolj priljubljene destinacije Bavarska, Baden-Württemberg in Hessen, med mesti pa München, Berlin, Nürnberg in Frankfurt na Majni. Predvsem nepozabne gradove in očarljiva mestna jedra je na dogodku kot glavne atribute Bavarske omenila Dagmar von Bohnstein, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice, ki je hkrati izpostavila tudi čudovito pokrajino in številne naravne znamenitosti, značilne za obe državi. Poleg poslovnih potovanj in poti, povezanih z obiski prijateljev in sorodnikov, se vse več turistov za obisk Nemčije odloči zaradi izjemne naravne dediščine in kulturnih znamenitosti. Kar 51 znamenitosti, zapisanih na Unescov seznam svetovne dediščine, uvršča Nemčijo v sam vrh držav z največjo gostoto naravnih in kulturnih zakladov. Kot je povedala Maja Horvat, vodja predstavništva Nemške turistične organizacije, so v sklopu letošnje kampanje znamenitosti razvrstili v sedem tematskih področij, in sicer: Gradovi in palače, Kultura in intelektualna zgodovina, Narava, vrtovi in pokrajine, Industrijska kultura, Arhitektura in dizajn, Cerkve in samostani ter Stara mestna jedra. Navedena področja so združili pod ključnikom #51unescoworldheritage in zasnovali osem privlačnih tematskih poti, ki vseh 51 znamenitosti, zaščitenih pod Unescom, povezujejo z javnim prevozom in obiskovalcem ponujajo številne priložnosti za edinstvena doživetja.

Ob obisku Nemčije bo zvedave popotnike prepričalo tudi raziskovanje nesnovne kulturne dediščine. V registru imajo namreč kar 131 vpisov, med njimi svetovno znano knajpanje, znamenito orglarstvo in tradicionalno pekovsko kulturo z več kot 3000 različnimi vrstami kruha. Za leto 2023 Nemška turistična organizacija predvideva tudi uspešno nadaljevanje kampanje Embrace German Nature, ki prek zgodb domačinov – ambasadorjev izpostavlja izjemne naravne danosti nemške dežele s kar 16 narodnimi parki, 104 naravnimi parki in 16 Unescovimi biosfernimi rezervati. Kar tretjina nemškega kopnega ozemlja spada pod posebno zaščito kot naravna krajina državnega pomena.