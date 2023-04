#Kritika Od erotike do fantazije ega

Pregledna razstava slik in risb izrazito samosvojega in neustavljivo radovednega avtorja je nadaljevanje razstave Jutranja rosa iz leta 2015 v Bežigrajski galeriji 2, ko je bil poudarek na poznih delih. Tokrat je kustosu Milošu Bašinu uspelo v tej majhni galeriji prvič pokazati jagodni izbor enkratnega opusa, ki na občutljiv in kritično naravnan način skozi psihoanalizo prikazuje, kako se v pogledu oblikuje človekov lažni občutek jaza.