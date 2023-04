Deloma igrani dokumentarec Edi režiserja Jana Vrhovnika prikaže poletne počitnice, kot jih je ustvarjalec v otroštvu preživljal z dedkom Edijem. Pri tem s čudovito fotografijo in izjemno kombinacijo realističnih, toplo hudomušnih in mojstrskih liričnih, skoraj nadrealističnih posnetkov sestavi podobo življenja vitalnega 81-letnika v vseh njenih plasteh, predvsem pa nanj pogledamo tudi kot zvedavi otrok, ki v ozadju črpa Edijeve takšne in drugačne »življenjske modrosti«. Prefinjena montaža in scenografija poskrbita, da s platna vstanejo devetdeseta v Sloveniji kot nostalgična vrnitev v neko otroštvo, je žirija zapisala v utemeljitvi.