#Razstava Naš odnos do morja je zelo problematičen

V Galeriji Kresija bo do 17. maja na ogled razstava Linija | +1233 m –1233 m avtorice Robertine Šebjanič, ki nagovarja k večji občutljivosti, ko razmišljamo o našem odnosu do morja, ki ni samoumevno, in vseh njegovih živih bitij.