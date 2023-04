Drzna odločitev upravnega odbora Bayerna, da trenerja Juliana Nagelsmanna zamenja s Thomasom Tuchlom, v igro Bavarcev ni prinesla pričakovanega napredka. Tuchel je zmagal le na dveh izmed dosedanjih petih tekem. Potem ko je delo na klopi Bayerna začel z zmago na derbiju proti prvemu zasledovalcu Borussii Dortmund, je izpadel iz nemškega pokala proti Freiburgu, izgubil prvo tekmo četrtfinala lige prvakov z Manchester Cityjem (0:3) in v bundesligi doma le remiziral s Hoffenheimom (1:1), kar je še omajalo že tako načeto samozavest igralcev. Bayern je na lestvici bundeslige sicer obdržal dve točki prednosti, ker je Borussia Dortmund kljub igralcu več doma le remizirala s Stuttgartom (3:3).

V središču zanimanja niso le blede predstave Bayerna na igrišču, ampak tudi skrhani odnosi v slačilnici, saj je po tekmi v Manchestru prišlo do pretepa med Sadiem Manéjem in Leroyem Sanéjem, v katerem je senegalski nogometaš z roko v obraz udaril nemškega reprezentanta, da je imel oteklo ustnico. Mané je moral plačati pol milijona evrov klubske kazni in ni bil v ekipi za tekmo s Hoffenheimom, medtem ko bo danes znova na zapisniku. Čeprav je vzdušje v slačilnici Bayerna slabo, ima izkušeni napadalec Thomas Müller načrt, kako nadoknaditi zaostanek 0:3. »Verjamemo, da imamo imamo še vedno možnosti. Tekmo moramo dobro začeti in po prvem polčasu voditi z 1:0. Ni nujno, da nato v desetih minutah povečamo na 3:0, ampak moramo biti potrpežljivi. Če drugi gol dosežemo do 80. minute, bomo nato imeli še petnajst minut časa za tretji gol,« je optimističen Nemec.

V zgodovini lige prvakov so v izločilnih bojih napredovale le štiri ekipe, ki so prvo tekmo izgubile s tremi ali več goli. Nazadnje je to uspelo Liverpoolu leta 2019 proti Barceloni. Pravo nasprotje Bayerna je Manchester City, ki je nanizal 10 zmag zapored, neporažen pa je že 14 tekem. Ekipa je v izjemni strelski formi, saj je na zadnjih šestih tekmah dosegla vsaj tri gole. »Za tekmo bo potrebno veliko energije, ki ne bo prihajala le iz nog, ampak tudi glave. Če bomo v igri preveč pasivni, so tekmeci sposobni narediti stvari, ki smo jih mi na prvi tekmi na Etihadu,« pravi trener Pep Guardiola, ki lovi stoto zmago v ligi prvakov, kar je doslej uspelo le Carlu Ancelottiju in Alexu Fergusonu.

Inter je na prvi tekmi v Lizboni presenetil Benfico in si priigral lepo prednost 2:0. To je bila sploh edina zmaga Interja na zadnjih osmih tekmah. Oba kluba nihata v formi. Inter, ki je v serie A šele na petem mestu, je konec tedna doma izgubil z Monzo 0:1 in tako nadaljeval razprodajo točk. Benfica, ki vodi v portugalskem prvenstvu, je očitno v krizi, saj je doživela tri poraze zapored, kar je slab obet, da bi drevi na San Siru nadoknadila zaostanek dveh golov. Ob zadnjem porazu na gostovanju pri Chavesu z 0:1 je bil strelec gola nekdanji napadalec Olimpije Issah Abass v 94. minuti.