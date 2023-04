Nepreslišano: Franček Drenovec, ekonomist

Javni sistemi – sistemi državnega upravljanja in osrednjih javnih storitev – so temeljni člen vsake ekonomske in družbene normalnosti in vsakega razvoja. So lokomotiva našega vlaka. Vzdržujejo potrebne ravni socialne in družbene (in s tem politične) kohezije, ki je zgolj trg in zasebniške motivacije pač ne. S svojimi aktivnostmi v dolgoročnem horizontu, kakršnih zasebni sektor ni zmožen, skrbijo za energetsko in drugo infrastrukturno oskrbo. Skrbijo za to, da dobivajo podjetniki iz svojega zunanjega okolja, ki ga sami ne razumejo in ne obvladajo, ljudi s časom primernim znanjem in vsem drugim, brez katerega podjetja ne preživijo. Skrbijo za tržna in širša družbena pravila igre, ki zagotavljajo, da dobri podjetniki sploh nastanejo, in ne samo tisti nikomur koristni slabi. Skrbijo za usmerjanje ekonomskih procesov v dolgoročno smiselno dinamiko, česar trg sam po sebi ne zmore. So žarišče vsake uspešne ekonomske rasti in razvoja. Brez nenehnih impulzov iz tega žarišča družbe zgnijejo in razpadejo.