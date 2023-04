Panoga alpskega smučanja pri Smučarski zvezi Slovenije je prek svojega vodje Mihe Verdnika in vodje reprezentanc Janeza Slivnika včeraj uradno obelodanila spremembe v trenerskih in tekmovalskih zasedbah za prihodnjo sezono. Formalno jih morata potrditi še odbor in zbor panoge, kar pa naj bi bilo na majskih zasedanjih formalnost. Bolj burno bi lahko bilo z vodenjem omenjenih zborov, saj predsednik Iztok Klančnik že več mesecev živi v Dubaju, kjer je našel nove poslovne izzive, tako da ga uradno nadomešča podpredsednik panoge Janez Bijol. Ta priznava, da delo ni preprosto, in dodaja: »Opravljamo delo nadzornega odbora in ne postavljamo reprezentanc. Smo izvrševalci strokovnih odločitev, zato si prizadevamo za konstruktivno sodelovanje.«

Meta Hrovat gre na head

Največja sprememba bo v prihodnji sezoni vidna na mestu glavnega ženskega trenerja. Funkcijo bo odslej opravljal Gregor Koštomaj. Celjan se je izobraževal v slovenskem alpskem smučarskem ustroju, med nesmrtne pa se je vpisal z uspehi Ilke Štuhec. Po končani poti z Mariborčanko je v zadnjih sezonah delal kot glavni trener v moški reprezentanci hitrih disciplin, od koder je prevzel slovensko žensko tehnično reprezentanco, v kateri bodo štiri uveljavljene slovenske tekmovalke. Ani Bucik in Neji Dvornik bosta delali družbo Andreja Slokar, ki bo šla v drugi polovici maja po rekonstrukciji kolenskih križnih vezi po daljši odsotnosti na sneg, in Meta Hrovat. O Kranjskogorčanki je bilo včeraj v Podutiku veliko govora, dejstvo pa je, da je uradno prekinila smučarski pokoj in se vrača v karavano svetovnega pokala. Če bo šlo vse po načrtih, bo Hrovatova že na startu oktobra v Söldnu, ko se bo s startne hišice pognala z novim proizvajalcem, in sicer Headom. Koštomajev pomočnik bo Denis Šteharnik.

Osamljena Slovenka v reprezentanci hitrih disciplin bo ostala Ilka Štuhec. Mariborčanka je po eni najuspešnejših sezon doslej po enem letu sodelovanja odslovila trenerja Marka Vukičevića, vodja ekipe Darja Črnko pa je včeraj našla zamenjavo, in sicer Hrvata Natka Zrnčića Dima. Znotraj ženske reprezentance bo še ekipa evropskega pokala, ki jo bosta sestavljali Anja Oplotnik in Nika Tomšič, vodil pa ju bo trener Aleš Valenti.

Proračun naj bi znašal 3,2 milijona evrov

V moški reprezentanci bo glavni trener ostal Klemen Bergant, ekipa tehničnih disciplin pa bo razdeljena na slalom in veleslalom. Slalomski del bo vodil Sergej Poljšak, ki je bil v zadnjih sezonah glavni ženski trener, veleslalomskega pa Bergant. Tekmovalni del bodo sestavljali Žan Kranjec, Tim Marovt in Štefan Hadalin, ki se je po negotovosti konec minule sezone odločil nadaljevati športno kariero. Koštomaja bo na mestu glavnega trenerja v reprezentanci hitrih disciplin nadomestil Aleš Gorza, reprezentanco pa bodo sestavljali Miha Hrobat, Nejc Naraločnik in Martin Čater, ki bo moral po slabi sezoni izpolnjevati etapne cilje, če bo hotel »preživeti« sezono v svetovnem pokalu. Velik poudarek v slovenskem alpskem smučanju bodo dali novi skupini znotraj reprezentance, ki jo bodo sestavljali Rok Ažnoh, Anže Gartner in Miha Oserban. Delo z upi slovenske prihodnosti, ki jih bo vodil Rok Šalej, bo hibridno, saj bo vsebovalo vadbo hitrih in tehničnih disciplin, nastopanje na tekmah evropskega pokala ter priključitev v obe reprezentanci svetovnega pokala.

Miha Verdnik je uvodoma dejal, da bo predvideni proračun za sezono 2023/24, ki ne predvideva nobenega velikega članskega tekmovanja, znašal 3,2 milijona evrov, kar je približno 200.000 evrov manj kot minulo sezono. Lani so po besedah Verdnika v proračunu predvideli 600.000 evrov tako imenovanih tveganj, od katerih je ostalo nerealiziranih 350.000 evrov. »Zato smo se morali organizirati nekoliko drugače. Nekaj denarja manj smo zapravili, nekaj smo ga zakrpali z novimi sponzorji, nekaj pa smo si ga sposodili,« je pojasnil Miha Verdnik ter izpostavil: »Ena naših prioritet je delo v mladinski in otroški smučariji, ki mu bomo tudi v novi sezoni namenili 13 odstotkov proračuna.« To pomeni, da bodo najmlajši slovenski alpski smučarji od dveh milijonov evrov, kolikor bo namenjenih programom svetovnega pokala, prejeli 260.000 evrov, k temu znesku pa je treba prišteti še 75.000 evrov od akcije Petrolov cent.

Kranjec kot Hirscher

»Znano trenersko dejstvo je, da po nekaj letih dela v določeni reprezentanci pride do zasičenosti in želje po menjavi okolja. Tako je bilo tudi letos znotraj slovenske reprezentance, zato smo naredili nekaj rošad. Kot vodja sem pomirjen, saj bodo glavne trenerske funkcije opravljali trenerji, ki imajo izkušnje z vodstvenih položajev. Poudaril bi, da nihče med njimi ni bil prisiljen v menjavo, temveč smo se z vsemi pogovorili in iskali optimalne rešitve,« odgovarja Janez Slivnik. »Tujcem vrata slovenske reprezentance nikoli niso bila zaprta, jim je pa težje delati v naši reprezentanci kot Slovencem v tujini. Mi se lažje naučimo drugih jezikov ter začutimo utrip drugih reprezentanc, medtem ko imajo tujci v Sloveniji zaradi zahtevnosti našega jezika več težav.«

Janeza Slivnika, pred leti enega glavnih trenerjev v avstrijski alpski smučarski reprezentanci, smo vprašali, kako komentira, da Klemen Bergant in najboljši alpski smučar Žan Kranjec sodelujeta že osem let. »Res je, da sta njuni skupni poti že precej dolgi. Res pa je tudi, da je bila zadnja sezona svetovnega pokala Žanova najboljša doslej. To pomeni, da sta sodelovanje nadgradila. In to je bistvo. Njuna pot je specifična in jo lahko na podlagi svojih izkušenj primerjam z Marcelom Hirscherjem. Avstrijska javnost je vsako leto spraševala, ali morda njihov najboljši alpski smučar potrebuje spremembo na trenerskem položaju, a je vsakokrat dejal, da bo še naprej sodeloval z Michaelom Pircherjem.«

9. maja bo Smučarska zveza Slovenije z gala prireditvijo 100 let šampionov praznovala 100. obletnico delovanja.

V Čile in Argentino V pripravah na novo sezono bodo na južni polobli najdlje ostali reprezentanti v hitrih disciplinah. Moški bodo trenirali v El Coloradu in La Parvi, reprezentanca tehničnih disciplin pa bo vadila v Ushuai. Kombinirana moška ekipa bo trenirala v Čilu, kjer se bo priključila tudi članom. V Argentini bosta vadili ženska ekipa tehničnih disciplin in Ilka Štuhec, medtem ko bosta članici v reprezentanci evropskega pokala Anja Oplotnik in Nika Tomšič vadili na evropskih ledenikih.