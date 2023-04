Priprava zdravstvene reforme: Slepi tir

Upravni odbor zdravstvene blagajne je sprostil vse zavore. Na kar 22 straneh je ostro in argumentirano seciral predlog zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje pod vodstvom Danijela Bešiča Loredana. Sodba odbora je uničujoča: zakon je poln nejasnosti in neskladij, protislovij ter pravnih praznin. Zakonski predlog je tako slab, da ga je treba zavreči in spisati znova.