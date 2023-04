Te dni je res obletnica – Janševega poraza, s katerim se noče sprijazniti, in obletnica, ko smo žrtvovali svoje stranke za narodov blagor. Tega se premier dobro zaveda, dokazal je že s sestavo ministrske ekipe in hkrati spoznal, da mu bomo ves čas gledali pod prste. Izbor namreč za nas ni bil najboljši. In kaj med njimi delata Bratušek ter Šarec, smo kritizirali, saj nista bila niti izvoljena. Za nameček pa sta še uničila stranki, ker sta ju zlizala s Svobodo. (Jima je sploh kaj drugega ostalo po naših pičlih glasovih?)

Vladajoči zatrjujejo, da dobro sodelujejo, očitno bolj nas skrbi njihov odnos. Golob menda pušča, da o vsem sami odločajo pri vodenju ministrstev in pri tem nosijo polno odgovornost. Če se mu zdi kaj narobe, jim pove, tudi javnosti, kot je za slabo komunikacijo glede davčne reforme. Zakaj smo v tem takoj videli slab odnos do partnerjev? Upravičeno ali neupravičeno? Prav tako ob prenosu dodatnega zavarovanja, češ, dogovarjal se je samo s svojimi poslanci. Morda zato, ker je zdravstvo pač njihov resor? Ker je bil ravno pravi čas, ker imajo zaradi napovedanega dviga prispevkov dobre argumente in ker so morali čez noč pohiteti? Partnerja nista užaljena, nasprotno, vse odločno podpirata. (Morali bi jih še mi, saj vidimo, koliko front se je zgrnilo nanje in še več jih bo.) Pozdravljam ta ukrep, čeprav bi imel zanj zasluge res Rupar, kot se širokousti. Od »Boga poklicani mesija«, po krivici zaprt – žrtev kot nekateri njegovi kolegi – ki manipulira z vsemi, ki se mu pustijo. Skrbi me pa, da bo teh že kmalu preveč.

Ukrep v resnici prinaša spremembe: preprečil bo višanje prispevkov in zajezil pretakanja našega denarja za bogatenje zasebnikov. Upam, da bodo sledili še drugi, kot so solidarnostna lestvica, ločitev javnega od zasebnega … (Nič nimam proti zasebnikom, ki z lastnimi sredstvi »gradijo« karkoli in delajo samo s svojimi zaposlenimi.) Bosta garant za to koalicijska pogodba in Levica? Ali pa Mesca skrbi le njegova uspešnost, pred zdravstveno reformo, ki je za nas najpomembnejša, pa bo nemo mižal? In zdravstveni minister? Bo še naprej kot »pokvarjena plošča« ponavljal iste stavke, spuščal meglo in kazal časovnico, ki ga prehiteva? Bo Golob še obljubljal pravične, a nerealne rešitve, ali se je že naučil, da mora upoštevati ovire, zakonske in tiste pod pasom?

Eno bitko je že izgubil, napovedujejo nekateri pomembni novinarji, ki očitno pričakujejo, da bo novela zakona o RTV na US padla. (Pa bo verjetneje delno razveljavlena.) Ne vem, kaj vse mu očitajo. Slab zakon? Da ni odpoklical programskih svetnikov? Ali oboje? Pa ni tako enostavno. Bivši generalni direktor RTV, poznavalec razmer, je pripisal izvirni greh Šarčevemu prehitremu odstopu, ki je Janši omogočil, da je s svojimi svetniki ugrabil javni zavod. Sedanja koalicija, gotovo je preigrala vse možnosti, pa nikakor ni mogla odpoklicati 21 članov programskega sveta, kar ji očitamo, ker bi zagotovo uspeli na sodišču. Sprašujem, ali bi bil odpoklic, čeprav morda protizakonit, vseeno moralno sprejemljiv zaradi sedanjega nevzdržnega stanja. Zdi se mi, da Golob obžaluje prav to, ko je dejal, da je bil naiven in verjel, da se da RTV depolitizirati na civilen in legalen način.

Še bomo morali gledati ali ignorirati »uravnoteženo televizijo«, kjer, če je le možno, »neideološko in nestrankarsko« rušijo vlado in zastrupljajo javnost. Kjer laži razglašajo za resnico, nesposobne za sposobne, nestrokovne za strokovne in nemoralne za moralne. Generalni direktor ne bo odstopil; televizijo bo še naprej vodil človek, ki o njej nima pojma; Petrovčič, Možina in Pirkovič bodo še naprej spodbujali ter trosili lažne, delne ali nepreverjene informacije; predsednik programskega sveta bo še naprej blokiral razprave, da ga rezultati glasovanja slučajno ne bi presenetili.

Pa je za to res odgovoren Golob, ki smo mu dali toliko parlamentarnih glasov, da bi lahko gore premikal? Morda gore, slovensko družbo pa veliko teže.

Polona Jamnik, Bled