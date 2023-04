“Brata” kar enajstkrat zahrbtno zabodel

Na 16 let in sedem mesecev so obsodili Alžirca Fataha Rašida Adaourija, ki je sredi lanskega aprila v azilnem domu na ljubljanskem Viču z nožem napadel rojaka Khierdineja Tahraouija. Žrtev sta rešila beg v jedilnico in pravočasna zdravniška pomoč.