»Podžupan Mestne občine Koper Janez Starman me je v nedeljo obvestil, da mu je bilo zaradi vožnje pod vplivom alkohola začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Za prekršek se mi je opravičil in za svojo napako prevzel polno odgovornost. Ponudil je tudi možnost odstopa, a se za prekinitev sodelovanja v tem trenutku nisem odločil. Vem, da bom nekatere izmed vas s to svojo odločitvijo razočaral in celo razjezil, še zlasti v sedanji kulturi izključevanja, ki posameznikom ne dopušča več zmotljivosti,« je na družbenem omrežju Facebook zapisal koprski župan Aleš Bržan.

Kot je pojasnil prvi mož Kopra, se zaradi ene napake ni pripravljen odpovedati »izvrstnemu podžupanu in sodelavcu, ki je v zadnjih štirih letih pomembno prispeval k uspešnemu delovanju občine in aktivno sodeluje v številnih projektih, ki jih bomo izpeljali v tem mandatu.« Ob tem je poudaril, da s to svojo odločitvijo nikakor ne želi zmanjšati teže Starmanovega prekrška, za katerega mora po Bržanovem mnenju biti in bo ustrezno kaznovan. »Od svojih sodelavcev tudi v njihovem prostem času pričakujem boljšo presojo,« je še zapisal župan.

Ni prvi alkoholizirani podžupan Kopra

Janez Starman je sicer eden od štirih koprskih podžupanov, zadolžen je za pravne zadeve, izvensodno reševanje sporov ter vodenje projektov. V občinski svet Mestne občine Koper je bil kot kandidat na Listi Aleša Bržana izvoljen decembra 2018, funkcijo podžupana pa opravlja nepoklicno. Je namreč tudi samostojni odvetnik (partner) v Odvetniški pisarni Starman/Velkaverh s sedežem v Kopru. Ker je tudi predsednik Odvetniške zbornice Slovenije, bo po poročanju Radia Slovenija zadevi razpravljal še upravni odbor zbornice.

Hujši prekršek si je pred leti privoščil še ne koprski podžupan Patrik Peroša, ki je močno vinjen prevozil dobrih 20 kilometrov po primorski avtocesti v nasprotno smer. Pri tem so mu policisti odvzeli vozniško dovoljenje, grozilo mu je pridržanje, a ga je takrat domov odpeljala žena. »Ker alkohol ostaja eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče pri nas, od svojih sodelavcev in še zlasti funkcionarjev občine pričakujem in zahtevam ničelno tolerance do alkohola v prometu, zato sem njegov odstop sprejel,« je takrat, prav tako prek družbenega omrežja, sporočil Bržan.