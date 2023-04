Tiskovna predstavnica Evropske komisije za trgovino in kmetijstvo Miriam Garcia Ferrer je že v ponedeljek dejala, da so v stikih z državami, ki so napovedale začasno prepoved uvoza žita iz Ukrajine, pa tudi s Kijevom. Razumeti želijo, kakšen je obseg ukrepov, in na kateri pravni podlagi temeljijo odločitve držav članic.

EU ima namreč z Ukrajino sklenjen prostotrgovinski sporazum, na podlagi katerega je začasno odpravila carine za uvoz ukrajinskega žita, komisija pa je že predlagala podaljšanje tega ukrepa. Posledično se nekatere članice soočajo s prekomernimi zalogami žita, zaradi česar je Bruselj marca predlagal prvi paket ukrepov podpore prizadetim državam.

Sveženj, ki so ga članice potrdile konec preteklega meseca, predvideva 56 milijonov evrov za Poljsko, Bolgarijo in Romunijo. Komisija pa že pripravlja drugi sveženj ukrepov.

Madžarska je minuli konec tedna začasno prepovedala uvoz žita iz Ukrajine zaradi domnevne nelojalne konkurence. »Nadaljevanje sedanje tržne dinamike bi madžarskemu kmetijstvu povzročilo tako veliko škodo, da je treba sprejeti izredne ukrepe,« so v soboto zvečer sporočili iz kmetijskega ministrstva v Budimpešti.

Iz podobnih razlogov je v soboto prepoved uvedla tudi Poljska. Slovaška pa je že v petek prepovedala prodajo ukrajinske pšenice kot živila in krme za živali, pri čemer se je sklicevala na domnevno vsebnost pesticidov v ukrajinski pšenici.