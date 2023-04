V sporočilu, ki ga je STA v imenu odvetniške pisarne Grilc Vouk Škof danes posredoval Rudi Vouk, so med drugim navedli, da mejne kontrole nasprotujejo sodbi Sodišča EU in »kršijo pravico do enakosti državljanov pred zakonom in nadaljnje ustavnopravno zagotovljene pravice«.

Odvetniška pisarna se pri tem med drugim sklicuje na sodbo Sodišča EU z aprila lani. To je ugotovilo, da lahko država članica ob resni grožnji za svoj javni red ali svojo notranjo varnost ponovno uvede nadzor na svojih mejah z drugimi državami članicami EU, vendar pri tem nadzoru ne sme prekoračiti najdaljšega celotnega trajanja šestih mesecev.

Avstrija je nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko ponovno uvedla leta 2015 na vrhuncu begunske krize, nato pa ga vsake pol leta podaljšala za šest mesecev. Avstrija se je pri tem za obdobje med majem 2016 in novembrom 2017 oprla na štiri zaporedna priporočila Sveta EU.

Avstrija je nato od 11. novembra 2017 na lastno pobudo ponovno uvedla nadzor na svojih mejah za več zaporednih šestmesečnih obdobij. Po mnenju Sodišča EU Avstrija od 10. novembra 2017, to je dneva izteka zadnjega od priporočil Sveta EU, ni dokazala obstoja nove grožnje.

Kot v pritožbi opozarja tudi odvetniška pisarna Grilc Vouk Škof, je sodišče v Luxembourgu ugotovilo, da mejne kontrole med Avstrijo in Slovenijo od leta 2017 brez dodatne utemeljitve niso bile več dovoljene in da Avstrija odtlej ne utemeljuje v zadostni meri, zakaj naj bi mejne kontrole s Slovenijo še naprej obstajale.

Da namerava Avstrija znova podaljšati nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko za šest mesecev, je v začetku prejšnjega tedna sporočil avstrijski notranji minister Gerhard Karner. Dunaj je medtem Evropsko komisijo tudi uradno obvestil o svoji nameri.

Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je namero Avstrije označilo za nesprejemljivo in izrazilo obžalovanje za tovrstno ravnanje avstrijskih oblasti.

Zunanja ministrica Tanja Fajon pa je v telefonskem pogovoru avstrijskemu kolegu Alexandru Schallenbergu sporočila, da Slovenija ne želi zaostrovati prehoda meje, še posebej v luči bližajoče se turistične sezone.

Da ni pravega razloga za podaljšanje nadzora na meji s Slovenijo, je dejal tudi deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser, čigar izjavo odvetniška pisarna prav tako povzema v svoji pritožbi.

Avstrijsko notranje ministrstvo je podaljšanje mejnega nadzora sicer utemeljilo z novimi grožnjami v zvezi z migracijami in varnostno situacijo v EU. Na kritike iz Ljubljane so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA odgovorili s trditvijo, da so podaljšanje nadzora opravili v skladu s schengenskimi pravili in odločitvami Sodišča EU.