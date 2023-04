»Brez konkretnih sprememb nacionalnega pravnega reda in praks v načinu, kako vodimo postopke umeščanja, tega dviga ne bo mogoče doseči,« je državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen spomnila na bistveno zvišanje podnebnih ciljev v EU.

Slovenija ni dosegla že cilja 25-odstotnega deleža OVE v končni rabi energije do leta 2020, veljavni cilj Slovenije do leta 2030 po nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) je 27 odstotkov, morajo pa vse članice EU v procesu prenov svojih NEPN cilje bistveno zvišati. Potencial Slovenije glede deleža OVE je po besedah Seršen ocenjen na 40 do 45 odstotkov. Neizpolnjevanje ciljev bi lahko državo stalo na desetine milijonov evrov letno, saj bi morala manko dokupovati prek statističnih prenosov članic, ki so boljše v doseganju ciljev.

Težava so predvsem dolgotrajni in kompleksni administrativni postopki umeščanja v prostor, je dejala.

Zakonski predlog tako predvideva določitev potencialnih prednostnih območij za sončne in vetrne elektrarne, ki bodo prepoznana kot primerna za njihovo hitro postavljanje in na kateri bodo postopki tekli hitreje kot pri običajnih, ter opredelitev predpisanih prednostnih območij za postavitev sončnih elektrarn, npr. večje strehe, zaprta odlagališča, energetska in prometna infrastruktura.

Zakon naj bi tudi bolje uredil pristojnosti glede postopkov prevlade ene javne koristi nad drugo. Predvidoma bo zvišal mejo za izvedbo predhodne presoje vplivov na okolje za sončne elektrarne.

Predvidoma bodo občine morale obravnavati pobude za pripravo oz. spremembo prostorskega akta za namen postavitve večje vetrne ali sončne elektrarne, ne bo pa nujno, da pobude tudi sprejmejo.

Poleg tega bo zakon po predlogu omogočal postavitev sončnih in vetrnih elektrarn na območjih z neizkoriščenim potencialom. Tako bo predvidoma dovoljeval sončne elektrarne na protihrupnih ograjah avtocest, plavajoče sončne elektrarne na premogovniških jezerih v savinjsko-šaleški regiji ter sončne in vetrne elektrarne na najširših vodovarstvenih območjih, a le po pod pogojem vodnega soglasja.

Zakon naj bi omogočil tudi postavitev sončnih elektrarn na travnikih najslabše bonitete in na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju.

»Omenjene določbe ne pomenijo brezpogojnega dovoljevanja sončnih in vetrnih elektrarn, za njihovo postavitev bo še vedno treba pridobiti vsa v zakonih predpisana dovoljenja,« je poudarila državna sekretarka.

V poslanski skupini Svoboda menijo, da predlog uvaja vse potrebne ukrepe za povečanje deleža energetske samooskrbe OVE, ki je za Slovenijo strateškega in življenjskega pomena, je dejal Teodor Uranič (Svoboda).

V SD menijo, da bi morali takšen zakon dobiti prej, a da je še čas, da država doseže cilje. Kot je dejal Predrag Bakovič (SD), menijo, da so predlagane rešitve dobre, a da jih lahko v nadaljnji obravnavi še izboljšajo in dodelajo.

Miha Kordiš (Levica) je menil, da je nujno zakon sprejeti čim prej ter začeti povečevati proizvodnjo energije iz OVE in čim hitreje opustiti fosilna goriva. »Za to bo vsekakor potrebno še kaj več kot sprejetje le tega zakona, ampak gre za pomemben prvi in glede na desetletje aktivnega nedela države na tem področju kar epohalen korak naprej,« je dejal.

V SDS zakonu ne bodo nasprotovali, je napovedal Jožef Jelen (SDS), saj da se ga lahko v nadaljnji razpravi na odborih primerno dopolni. Zvonko Černač (SDS) je bil kritičen, da se daje prevelik poudarek sončni in vetrni energiji, zanemarja pa ostale obnovljive vire, kot sta hidro in geotermalna energija. »Moral bi določati enake pogoje za umeščanje naprav na vse obnovljive vire,« je dejal Černač in ocenil, da gre za lobističen zakon.

Podobno so v NSi ocenili, da lahko koalicija v postopku sprejemanja zakona z dopolnitvijo predloga dokaže, da ne gre za »klasičen lobističen zakon Gen-I«. Pogrešajo hitrejše umeščanje hidroelektrarn (HE) in geotermalne energije ter pospešitev postopkov za HE Mokrice in drugi blok nuklearke. Da vlada stavi le na sonce in veter, jedrska opcija pa da ji ni prioriteta, se jim zdi zgrešena pot, zato tem načrtom nasprotujejo.

Ob očitkih, da gre za lobistični zakon, je Seršen navedla vrsto primerov izgradnje sončnih elektrarn v drugih evropskih državah in dejala, da »potem daleč seže roka Gen-I«, če bi šlo za lobiranje.

HE po njenih besedah predstavljajo večje tveganje pri posegih v prostor, kaže tudi, da bodo suše vse hujše in pogostejše, trčijo tudi ob vprašanje biodiverzitete, ki jo evropska okoljska zakonodaja močno regulira. V postopek glede HE Mokrice, ki je na sodišču, vlada ne želi posegati.

Geotermalna energija je lahko za Slovenijo zelo pomembna, se je strinjala in dodala, da pozdravljajo pobude, da v prihodnji obravnavi tega zakona skupaj pogledajo, kako bi jo naslovili. Povedala pa je, da zakon obravnava proizvodnjo električne energije, ne oskrbe s toploto iz geoenergetskega vira, in ta osnovni namen zakona želijo ohraniti.

O tem, ali je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo, bo DZ odločal danes.