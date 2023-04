Občina je pripravljavca projektne dokumentacije izbrala s četrtim javnim naročilom, danes podpisana pogodba pa je vredna dobrih 200.000 evrov, so sporočili z Občine Medvode.

Ta je k pripravi projekta prizidka k Zdravstvenemu domu Medvode pristopila leta 2021. Zdravstveni dom se sooča s prostorsko stisko, prav tako je potrebno urediti zunanje površine. Zdravstveni dom se namreč srečuje tudi s pomanjkanjem parkirišč, namenjenih tako zaposlenim kot obiskovalcem zdravstvenega doma, zato so predvidena tudi dodatna parkirna mesta.

»Gre za velik projekt, saj govorimo o skoraj 50-odstotnem povečanju površin obstoječega zdravstvenega doma in poleg izgradnje prizidka tudi rekonstrukciji notranjosti obstoječega zdravstvenega doma,« so navedli na občini. Z obstoječih 2700 kvadratnih metrov površin bo zdravstveni dom po izgradnji prizidka razširjen na 4000 kvadratnih metrov.

Objekt bo zasnovan po najnovejših standardih zdravstvene stroke, načrtovana širitev pa vključuje tudi prostore za lekarniško dejavnost, ki trenutno ni organizirana v bližini zdravstvenega doma.

Po pojasnilih občine bodo projektantsko oceno vrednosti prizidka in rekonstrukcije obstoječega zdravstvenega doma dobili v času projektiranja, trenutna groba ocena vrednosti pa se giblje okoli 4,3 milijona evrov.

»Začetek gradnje bo odvisen predvsem od tega, kdaj in na kakšen način bomo lahko zagotovili finančna sredstva za izvedbo projekta,« so navedli na občini. Upajo, da bo ministrstvo za zdravje ponovno objavilo razpis za sofinanciranje vlaganj v primarno zdravstvo in da bodo na razpisu uspešni. V najbolj optimističnem scenariju bi tako bila gradnja lahko zaključena v letu 2026.

Zdravstveni dom Medvode ima trenutno 90 zaposlenih in ima poleg osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni organizirano tudi specialistično ambulantno dejavnost, izvaja tudi programe za zdravo življenje in je učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov.

Obstoječi objekt zdravstvenega doma je bil zgrajen leta 1980 in prizidan v letu 2000. Objekt ima tri etaže in je delno podkleten.