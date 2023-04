Pomlad je čudovit letni čas. Po zaspani zimi pomlad prinese sveže sestavine in navsezadnje tudi več sonca in energije. Na voljo imamo najprej prav šparlje in tudi regrat.

Pripravite točno ta zapisan recept, lahko pa ga imate za osnovni recept za frtaljo, ki jo lahko brez težav nadgradite ali spremenite. Upoštevajte le pravilno kombinacijo sestavin v jajčni zmesi, nato pa uporabite katero koli zelenjavo in katere koli proteine.

Uporabite:

katero koli ZELENJAVO : šparglje, svežo špinačo, gobe, katero koli dišavnico ali več njih, bučke, papriko …

katero koli MESNINO ali RIBE: pršut, slanino, šunko, tunino, dimljenega lososa …

pršut, slanino, šunko, tunino, dimljenega lososa … po želji še MLEČNE SESTAVINE: parmezan, feto, mocarelo, skuto, jogurt …

Frtaljo lahko pripravite na dva načina – v celoti na štedilniku, lahko pa van pomaga še pečica.

V PEČICI: Pripravo v obeh primerih začnite na štedilniku, potem pa, ko se na dni ponve naredi lepa skorjica, frtaljo s ponvijo (ki gre lahko v pečico!) postavite v ogreto pečico in pecite še toliko, da se zapeče zgornji del frtalje. Natančna navodila najdite spodaj pri receptu.

Pripravo v obeh primerih začnite na štedilniku, potem pa, ko se na dni ponve naredi lepa skorjica, frtaljo s ponvijo (ki gre lahko v pečico!) postavite v ogreto pečico in pecite še toliko, da se zapeče zgornji del frtalje. Natančna navodila najdite spodaj pri receptu. NA ŠTEDILNIKU: Lahko pa frtaljo v celoti pripravite na štedilniku. Ko se spodaj naredi lepa skorjica, frtaljo previdno prenesite na krožnik, ki naj bo idealno večji od ponve, da bo pečen del frtalje na spodnjem delu krožnika. Nato pa krožnik pokrijte s ponvijo in oboje skupaj hitro obrnite, da se frtalja nežno prekucne v ponev – pečen del frtalje mora biti zgoraj. Nato ponev postavite nazaj na štedilnik in kuhajte še približno 5 minut, da se zapeče še nepečen del frtalje.

Pozor: če frtaljo dokončate v pečici, poskrbite, da uporabite ponev, ki gre lahko v pečico.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za približno 30 kroglic)

140 g mehkih datljev (10–12 kosov)

140 g celih nesoljenih mandljev

100 g suhih marelic

60 g ovsenih kosmičev

50 g kokosove moke

2 žlici mletih lanenih semen (neobvezno)

1 žlička vanilijevega ekstrakta

1 konica noža soli

1 limona (naribana lupinica 1 limone in 2 žlici limoninega soka)

PRIPRAVA

Zmeljite lanena semena in naribajte lupinico limone in jo ožemite. Preverite, če imajo datlji še koščice in jih v primeru, da jih imajo, odstranite.

V mešalnik dajte vse sestavine in zmiksajte v pocasto teksturo. Suho sadje in mandlji naj bodo sesekljani, a ne čisto v prah.

Maso oblikujte v kroglice. Maso zajemajte z majhno žlico, najmanjšo zajemalko za sladoled ali pa kar s prsti po občutku. Za lažje oblikovanje lahko prste malo zmočite z vodo.

Kroglice hranite v hladilniku v neprodušno zaprti posodi. Nekaj ur na sobni temperaturi čisto enostavno prenesejo, če jih želite vseti s seboj na sprehod ali izlet.