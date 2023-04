(Nedeljski dnevnik) #reportaža Kosmatinci tolažijo male bolnike

Na kirurškem oddelku Pediatrične bolnišnice so otroci in njihovi starši nestrpno pričakovali obiskovalca. Ko je štirinožni kosmatinec, zlati prinašalec Goldi, vstopil v sobo, je šel prav k vsakemu malemu bolniku in mu v pozdrav dal »lupčka«, se prekucnil na hrbet in čakal, da ga otroške rokice počohajo po trebuščku. Veselje in smeh otrok sta se nadaljevala, ko je Goldi skupaj s svojo vodnico Nastjo Bizjak izvajal trike. Vestno je izpolnjeval, kar mu je rekla vodnica, in odkrito užival. »Sedi, tačko, še drugo ...« Ko je pokazal, da zna tudi zalajati, je to storil čisto potihoma, saj dobro ve, da v bolnišničnem okolju ne sme lajati na glas. Otroci so med drugim izvedeli ogromno novih stvari o kužkih, med drugim, da jim vodniki vsak dan umivajo zobe s posebno zobno krtačko in še marsikaj zanimivega.